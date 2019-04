Bendtner ydmyget foran Hareide

Det kan ikke have været kønt at se på for Åge Hareide, der overværede storklubben Rosenborg få tæsk af topholdet Molde.

Nordmanden, der bor i Molde, har tidligere haft både Nicklas Bendtner og Mike Jensen med på det danske landshold, men de to gjorde ikke nogen god reklame for sig selv.

Efter blot 27 minutter var Eliteseriens bundprop bagud hele 3-0 på Aker Stadion.

Bendtner havde ellers fået chancen fra start for blot anden gang i sæsonen, men Eirik Hornelands valg gav ikke pote.

Rosenborgs nuværende træner - og det skrives således, fordi sædet brænder gevaldigt under ham - har kun ført holdet til to point i fem kampe.

Foto: Ekornesvåg, Svein Ove/Ritzau Scanpix

Nederlaget betyder, at den traditionsrige klub har fået den værste sæsonstart nogensinde - endda værre end i 1977, hvor holdet rykkede ned.

Bendtners kontrakt med Rosenborg udløber 31. december.

