Bendtners kæreste: Han har gjort en del ting, der ikke er efter bogen

Philine Roepstorff går igen i brechen for sin kæreste, der ifølge hende er et langt bedre menneske, end mange mennesker tror

Der er to fortællinger om Nicklas Bendtner.

Den om fodbold-nomaden med skiftende op- og nedture i de største europæiske ligaer og de vigtige mål på landsholdet.

Og så er der den anden. Den om skandalerne. Om alkohol, fester, overfald, boksershorts og sammenstød med gud og hvermand i nattelivet.

Der er en potentiel risiko for, at sidstnævnte bliver den, de fleste mennesker husker ham for, når karrieren om ikke så mange år er slut.

Og det er en skam.

Det fortæller hans kæreste, Philine Roepstorff, i et interview med den norske avis, Verdens Gang.

De to har kendt hinanden i seks år og været kærester siden sommer, og Philine føler ikke, det er det rigtige billede, der er malet af Nicklas i offentligheden og i særdeleshed medierne i Danmark.

Nærmere tværtimod.

Tænker meget på andres behov

- Ja, han har gjort en del ting i sit liv, som ikke er helt efter bogen, men det har vi alle, siger hun.

– Hvordan er Nicklas Bendtner sammenlignet med, hvordan han fremstilles i medierne?

– Jeg er jo forelsket i ham. Jeg synes bare, det er latterligt, det som bliver skrevet om ham til tider, og jeg bliver virkelig glad hver gang, jeg læser noget positivt. Han er blevet et produkt af clickbait, siger Roepstorff.

- Jeg har aldrig mødt et så godt menneske og nogen, som er så betænksom som ham. Han tænker meget på andres behov. Jeg synes også, at hele verden bør vide, at han er en fantastisk person, siger hun.

Philine Roepstorff inviterede Ekstra Bladets fotograf Jonas Olufson indenfor i januar, da hun stadig boede i Danmark. Foto: Jonas Olufson

De to er netop hjemvendt fra en ferie i Cannes i det sydlige Frankrig. Hjem til Trondhjem, hvor Bendtner skal i gang igen i Rosenborg BK efter sin skade. Imens har Philine sat sin modelkarriere på standby.

Hun fortæller i interviewet, at hun har haft drømme om en modelkarriere i USA. Men det blev sat på standby, da hun blev kæreste med Bendtner. I stedet flyttede hun med til Norge, hvor parret nu bor sammen i et stort hus i bydelen Jakobsli.

Ifølge Philine har de to kendt hinanden i seks år. Hun har været forelsket i Nicklas i mange år, og så tog hun chancen, da hun fik den i sommer.

- Vi turde måske ikke rigtigt at prøve det ordentligt med hinanden. Jeg tror, vi begge var lidt for vilde. Vi har været der for hinanden gennem tiden, og til sidst gad jeg ikke at være vild mere, fortæller hun med et glimt i øjet.

'Jeg måtte gøre noget'

De vil være tilbage i København 2. november, når Bendtner skal stå i Københavns Byret.

Han er sammen med taxachaufføren tiltalt for vold efter episoden, hvor chaufføren ifølge Philine drev gæk med parret, der bare gerne ville hjem fra en bytur. Ifølge kendis-parret kørte han bevidst forkert, hvorefter der opstod uenighed, så Nicklas og Philine forlod taxaen. Herefter skal chaufføren ifølge dem have kastet en flaske efter dem, mens Bendtner slog ham, så han brækkede kæben.

Søndag eksploderede historien i de danske medier, og Philine følte sig nødsaget til at forklare sagen på sin Instagram-profil, hvilket hun fik både ris og ros for.

- Den dag blev der skrevet meget. Jeg vidste, han ikke kunne gøre noget ved det. Det kunne ingen. Men der er aldrig nogen, der forsvarer ham. De vil hellere knække ham. Og jeg vidste jo, hvad der var sket, så jeg følte, jeg var den eneste, som var i en position til at kunne sige noget.

- Jeg var klar over, at det ikke ville ændre, hvad folk allerede mente om ham. Men jeg kunne bare sidde der. Jeg måtte gøre noget og fortælle, hvad der skete. Jeg vidste, at det kunne skabe problemer, men for mig var det vigtigt, fortæller hun.

Nu kan hun blot afvente, hvordan retssagen udvikler sig og håbe, at Nicklas klarer frisag og dermed får rettet lidt op på sit renomme.

Anklagemyndigheden i København har rejst tiltale mod Nicklas Bendtner for vold. Chaufføren tiltales samtidig for forsøg på vold.

