Bendtners kæreste overrasker

Mens Nicklas Bendtner i øjeblikket sidder ude med en skade i Rosenborg, så har hans kæreste, Philine Roepstorff, meldt sig under sportsfanerne.

Den 24-årige model deltog tirsdag overraskende nok i træningen i den lokale håndboldklub Sverresborg, der spiller i den norske 2. division.

- Hun er en hurtig og spændstig venstrekant med god afslutningsteknik, siger Sverresborg-træner Atle Oliver Johansen til Adresseavisen.

- Hun blev præsenteret for gruppen og kastet ud på dybt vand med det samme. Det var en knaldhård session med høj intensitet i starten, siger træneren.

Nicklas Bendtners kæreste Philine Roepstorff overraskede alle ved at møde op til træning i den lokale divisionsklub

Holdlederen i Bendtners klub Rosenborg bekræfter, at han fik til opgave at finde en klub, hvor den danske fodboldspillers kæreste kunne træne med, og Bendtner var da også med på tilskuerpladserne til første træningsdag for den tidligere Helsingør-spiller.

24-årige Philine Roepstorff spiller venstre fløj, og hun er nærmest vokset op med håndboldsporten. Hendes far Jens Erik Roepstorff spillede 162 kampe på det danske håndboldlandshold i 1980'erne og var blandt andet med til at sikre en fjerdeplads ved OL i 1984. Og brormand Oliver har spillet i den bedste danske række for Nordsjælland Håndbold, som han dog forlod i sommer.

På holdet med Erik Veje, Morten Stig, Per Skaarup, Flemming Hansen, Anders Dahl, Michael Fenger, Mogens Jeppesen og Keld Nielsen var Jens Erik Roepstorff også med - her som nummer tre fra venstre på midterste række. Foto: Jens Dresling

Også Jens Erik Roepstorffs søn, Oliver, spiller håndbold - her for Nordsjælland Håndbold mod BSV. Foto: Lasse Kofod

Sådan så det ud, da Bendtner skulle forklare sin taxa-episode. Foto: AP

Senest har Philine Roepstorff været i medierne, da hun kom med sin forklaring af sagen, hvor Nicklas Bendtner er anklaget for at have brækket en taxa-chaufførs kæbe.

- Selvfølgelig skal man ikke slå, men det var ikke Nicklas der overfaldt nogen. Han blev forfulgt og forsvarede sig selv og mig. Hvor mange ville ikke have gjort det samme for sin kæreste? De kan sige og skrive, hvad de vil - men at beskytte den, man elsker, når man føler sig truet er ikke forkert i mine øjne. Det var en situation mellem et kærestepar og en taxa chauffør - det har ikke været drengestreger eller dumheder - det har været selvforsvar og jeg tror alle andre havde reageret på samme måde, lød det blandt andet fra Roepstorff i den situation.

Det var i sommer, at Philine Roepstorff og Nicklas Bendtner fandt sammen. Tidligere har hun blandt andre været kæreste med en anden fodboldspiller i form af angriberen Emil Berggreen, der spiller i Mainz.

