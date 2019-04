Bindegalt: Scorer til 5-4 efter 101 minutter

De går rundt oppe i Bodø et godt stykke på den anden side af polarcirklen og tager sig til hovedet, mens disse linjer skrives lørdag aften.

Årsagen er byens lokale fodboldhold, der topper Eliteserien, Norges bedste række, efter to spillede kampe.

Først tog de fusen på mestrene fra Rosenborg i åbningskampen sidste weekend, og lørdag vandt de over Mjøndalen.

Hvor sejren over Rosenborg var en decideret overraskelse, så var det mere ventet, at FK Bodø/Glimt ville besejre oprykkerne fra Mjøndalen.

Hvad der derimod ikke var ventet, var den måde, hvorpå sejren kom i hus.

11 (!) minutter inde i overtiden lykkedes det Håkon Evjen at score sejrsmålet. Til 5-4!

- Det var helt nydeligt. Selvfølgelig var det helt nydeligt. Jeg kan ikke sige så meget mere end det. Det virkelig dejligt, sagde matchvinderen til Eurosport efter den vanvittige kamp.

- Jeg har ikke været med til noget lignende før. Vi må sige, at det er god underholdning i norsk fodbold, kom det fra cheftræner Kjetil Knutsen.

Reducering af danske Brochmann

Gæsterne fra Bodø var på 2-0 efter en god halv times tid, inden danske Tonny Brochmann med fortid i AC Horsens og efterhånden adskillige norske klubber fik reduceret kort inden pausen på straffespark.

Det var lige hvad Mjøndalen havde brug for. For efter pausen udlignede de og kom sågar også på 3-2 efter en times tid.

Men så vendte billedet igen. I øvrigt efter at danske Philip Zinckernagel var kommet på banen for Bodø/Glimt. Geir André Herrem lignede med to aktioner efter 72 og 75 minutter pludselig manden, der skulle blive dagens mand i skysovs for Bodø/Glimt, da han scorede til 3-3 og 3-4.

Men ak. Alfred Scriven fik udlignet i 97. minut til 4-4, og så eksploderede det fuldstændig blandt de mere end 2000 fremmødte folk på Consto Arena i Mjøndalen.

Det værste nogensinde

Og så kom de alligevel helt ned på jorden igen. For fire minutter senere bankede Håkon Evjen bolden i en bue over Mjøndalens målmand fra omkring 25 meters afstand.

- Det er sandsynligvis det værste nederlag, vi alle sammen har prøvet. Nogensinde. Det kan ikke blive værre end dette, sagde Mjøndalen-træner Vegard Hansen.

Årsagen til den pokkers meget overtid skyltes den skade, Bodø/Glimts målmand, Ricardo Friedrich, pådrog sig ved stillingen 3-4 i overtiden.

Han måtte efter behandling bæres fra banen og køres på hospitalet med hjernerystelse, mens Vegard Moberg måtte ind mellem stængerne, da holdet havde brugt sine udskiftningsmuligheder.