Bitter fyreseddel i storklub: Troede han skulle diskutere dansker-køb

Rosenborg valgte i juli sidste år at fyre klubbens daværende cheftræner Kåre Ingebrigtsen efter fire år i spidsen - i løbet af de fire år vandt han blandt andet tre mesterskaber med Norges største klub.

I disse dage sidder Ingebrigtsen atter ansigt til ansigt med ledelsen i Rosenborg, men rammerne er knap så hyggelige. Kåre Ingebrigtsen har nemlig slæbt sin tidligere arbejdsgiver i retten, fordi han mener, at klubben skal betale ham et større millionbeløb i forbindelse med afskedigelsen.

I retssalen har Kåre Ingebrigtsen blandt andet fortalt om 19. juli, hvor han blev fyret som cheftræner. Da han blev kaldt til møde i Rosenborg BK, troede han, det var for at diskutere et køb af danske Andrew Hjulsager.

- På vej hjem fra træning fik jeg en besked fra Ivar (Koteng, Rosenborgs formand, red.), som ville have et møde med mig. Vi aftalte 15.30. Vi skulle have besøg af nogle venner fra Bodø, men jeg sagde til min kone, at jeg ville være fraværende. Jeg troede, det handlede om en transfer. Jeg havde snakket med Andrew Hjulsager fra Celta Vigo, og jeg troede, det var det, vi skulle snakke om, siger Kåre Ingebrigtsen ifølge norsk TV2.

Det skulle slet ikke handle om et eventuelt køb af Andrew Hjulsager. Slet ikke.. PRfoto

Det skulle hurtigt vise sig, at Andrew Hjulsager slet ikke var et punkt på dagsordnen.

- Jeg møder Ivar, og så sidder Rune Bratseth (bestyrelsesmedlem, red.) der. Det var overraskende, da det var første gang, Rune var med til et møde. Vi indleder med at snakke løst og fast om ferien, før Ivar pludselig siger, at de ønsker at afbryde samarbejdet på grund af manglende udvikling.

- Jeg troede, han lavede sjov, men da jeg så på Rune og Ivar, kunne jeg godt se, det ikke var for sjov. Jeg sagde, at de alle år havde ledt efter en træner, der kunne får Rosenborg tilbage, og så fyrer de mig efter alt, hvad jeg havde gjort.

Fyringen fik hurtigt Kåre Ingebrigtsen op i det røde felt.

- Så sagde Rune: 'Ja, men der har ikke været nogen udvikling'. Jeg svarede, at det går op og ned i alle klubber i verden. Jeg skønnede, at det ikke var muligt at overtale Rune og Ivar. Jeg blev lamslået og måtte bare ud af rummet. Jeg rejste mig og begyndte at gå, da Ivar spurgte, hvordan jeg ville formidle det.

- Jeg sagde, at de måtte indkalde til pressemøde og forklare, at de havde fyret mig, men han anbefalede, at jeg skulle gå ud og sige, at jeg selv havde trukket mig på grund af slidtage. Da sagde jeg; 'I fyrer mig og har fandeme ikke engang nosser til at sige det på et pressemøde'. Så smækkede jeg døren og gik, forklarer Kåre Ingebrigtsen.

Efter Kåre Ingebrigtsen tog Rini Coolen over i Rosenborg BK, og han gjorde danskerklubben til både mestre og pokalvindere. Fra den kommende sæson skal Eirik Horneland stå i spidsen for Rosenborg.

