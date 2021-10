Bizarre scener: Scorede - og blev smidt ud

En fan på Twitter blev nødt til at stille spørgsmålet:

- Kan vi tale om, hvilket klovne-regel det her er? Og jeg holder altså med Djurgården.

Baggrunden var storkampen i Allsvenskan, AIK-Djurgården. En svensk pendant til Brøndby-FCK i Danmark.

Reglen, som Djurgården-tilhængeren refererede til, var den, at en bluse smidt i en jubelscene skal udløse gult kort.

For det var det, Nicolás Stefanelli blev ramt af, da han lod følelserne tage over efter sin scoring til 1-0 til AIK kort før pausen.

I ren eufori røg trøjen af, og så havde den kære Stefanelli lige glemt, at han havde et gult kort fra tidligere, og at reglerne klart foreskriver, at man skal have et mere, når trøjen ryger af.

Så dommer Glenn Nyberg så ingen anden udvej end at smide argentineren ud. Og det forvandlede en glædens stund til det stik modsatte.

- Først og fremmest vil jeg gerne undskylde. Denne uge har virkelig været hård ved mig. Vi troede ikke, jeg kunne spille. Lægestaben troede ikke, jeg ville kunne spille. Min ankel har gjort ondt, men jeg ville virkelig gerne spille.

- Jeg havde så meget adrenalin og tænkte ikke over det. Jeg var høj på følelser, men vi holdkammerater står bag mig. Jeg vil gerne takke dem, og vi vil virkelig slås for det mesterskab, sagde han til Discovery efter kampen.

Han tilføjede, at han var blevet i omklædningsrummet og ikke så resten af kampen.

- Jeg troede, jeg skulle få hjertestop, sagde han om spændingen i kampen, hvor Djugården dog aldrig blev rigtigt farlige.

Var holdkammeraterne bag ham, var cheftræner Bartosz Grzelak det også.

- Det var en meget mærkelig situation. Først scorer han, og så bliver han smidt ud. Til Nicos forsvar: Han scorer til 1-0 foran 42.000 tilskuere i et derby. Han mister besindelsen, og han var meget ked af det. Han turde end ikke komme ud og se resten af kampen. Han vidste ikke, at vi havde vundet, da jeg mødte ham og fortalte det. Men vi begår alle fejl, sagde Grzelak ifølge Aftonbladet.

Sejren betyder, at AIK kravler op på andenpladsen - á point med netop Djurgården på førstepladsen.

Der resterer otte runder af Allsvenskan.