Blander sig i Junker-debat: Det er ren bullshit

Kasper Junker forlod sent søndag aften Bodø/Glimts træningslejr i Spanien i vrede over, at den norske mesterklub har afvist et bud fra Japan. Den danske topscorer drømmer sig et nyt sted hen, men Bodø/Glimt stillede sig i vejen i januar, og heller ikke denne gang blev der fra klubbens side givet grønt lys til et skifte.

Det fik bægeret til at flyde over for Kasper Junker, der pakkede sit tøj og gik sin vej.

Frode Thomassen, der er sportschef i Bodø/Glimt, har forklaret, at klubben var nødt til at afvise buddet, der angiveligt var på 15 millioner kroner, fordi der ikke er tid til at hente en afløser for Kasper Junker inden 7. april, hvor transfervinduet i Norge lukker.

Den forklaring køber Joacim Jonsson, der er ekspert på norske Discovey, imidlertid ikke.

- Tid har de haft, så det er ren bullshit. De har haft hele året til at finde en afløser for Kasper Junker, men det har de ikke evnet. De skal passe på med at komme med for mange svadaer, siger Jonsson til eurosport.no.

Han er slet ikke i tvivl om, at Bodø/Glimt sælger Kasper Junker i nærmeste fremtid. Forholdet mellem klubben og spilleren er ødelagt for altid.

- Det er helt håbløst ganske enkelt. Dette ægteskab er forbi. Man troede, at det var overstået efter kampene og træningerne i Spanien, men nu bliver det vanskeligt at tilgive Junker. Bodø/Glimt er presset nu, og jeg kan ikke tro andet end, at Junker sælges før sæsonstarten. Der er nok desværre ikke andre udveje for Glimt, lyder det fra Joacim Jonsson.

Den norske mesterklub reagerede mandag formiddag på Kasper Junkers pludselige exit.

Stak af i taxa: Kan ikke være her mere