Blev fyret for at tage fra klubkassen: Har hørt fra danske klubber

Vegard Forren har spillet størstedelen af sin karriere i Molde, men i maj blev den 32-årige forsvarsspiller opsagt, og det skete ovenpå nogle store afsløringer fra nordmanden.Den tidligere norske landsholdsspiller stod således frem og fortalte, at han lider af ludomani, og at han sågar havde taget af klubkassen for at dække sin egen spillegæld.

Det resulterede i en fyring, og nu står Vegard Forren uden kontrakt. Men det gør han måske ikke meget længere, og han kan potentielt havne i dansk fodbold.

Det afslører han selv over for Romsdals Budstikke.

- Jeg har sat en frist for mig selv og håber, at noget vil være klart mandag eller tirsdag.

- Der har været kontakt fra hold i Norge, Sverige og Danmark. Personligt vil jeg spille i et af disse lande i de næste seks måneder. Derefter vil det også være lettere at finde gode løsninger til familien, siger Vegard Forren til avisen.

Der har ikke været sat navn på bejlerne fra Danmark, men i Sverige skulle IFK Göteborg have været inde i billedet, mens norske Brann også skulle være interesserede. Ifølge VG er IFK Göteborg dog ude af billedet.

Vegard Forren har tidligere været på kontrakt i engelske Southampton og Brighton, men han kom aldrig i aktion for klubberne. Til gengæld er det blevet til mere end 350 kampe for Molde.

