Bombarderet af beskeder: - Helt sygt

Den tidligere danske landsholdsmålmand Anders Lindegaard scorede søndag sit første mål i karrieren, da han efter 89 minutter og 23 sekunder var med fremme på hjørne og headede 2-2 hjem for Helsingborg.

På grund af 36-årige Lindegaards fortid hos Manchester United, så er hans mål gået verden rundt - helt til Argentina!

- 15 minutters berømthed, haha. Det er helt sygt faktisk. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige, siger Lindegaard til Expressen.

- Jeg ville selvfølgelig hellere have vundet kampen, end jeg skulle heade udligningen ind, men dette var jo ret unikt, så jeg er meget taknemmelig over, at jeg fik lov at opleve det.

Anders Lindegaard jubler efter sin første scoring i karrieren. Foto: 9200 Thomas Johansson/Tt/Ritzau Scanpix

Det var fra 2010 til 2015, at Lindegaard spillede i United med spillere som Patrice Evra, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Nani, Robin van Persie, Dsvid de Gea og Paul Scholes.

Og målet er ikke gået ubemærket hen blandt de mange tidligere United-holdkammerater.

- Jeg er blevet fuldstændig bombarderet med meddelelser. Der er mange, der har skrevet.

- Vi, der var med under Fergusons sidste år, vi har meget kontakt. De var ikke imponerede over måden, jeg jublede på, siger Lindegaard.

Det var målmandens første scoring i 163 kampe i karrieren, men faktisk spillede han angriber helt op til 13-års-alderen.

