Brøndby-legendes søn får startdebut

Mattias Jonsons søn Melker er på vej til et gennembrud i Djurgården

Fra 2000 til 2004 spillede Mattias Jonson 172 kampe for Brøndby, og efter Auri Skarbalius er han dermed den udlænding med næstflest kampe for Brøndby nogensinde.

Nu er den 47-årige Brøndby-legendes 18-årige søn Melker Olle Jonsson klar til at overtage overskrifterne.

I weekenden fik han sin første første startplads nogensinde for førsteholdet i Stockholm-klubben, Djurgården, da de vandt 4-1 mod Kalmar og spillede i sig i pokalkvartfinalen.

- Nerverne havde det fint. Jeg var mere nervøs for at skulle køre til kampen, for jeg har lige fået kørekort, siger teenageren grinende til Fotbollskanalen.

Mens farmand var angriber eller kantspiller, så spiller unge Melker i midterforsvaret.

- Det er altid svært at komme op på A-holdet, som jeg har gjort. Jeg er yngst på holdet, og så har der vel været, ikke et pres...men folk ved, hvem min far er.

- Da jeg skrev ungdomskontrakt var der meget snak om det, men jeg vil bare være mig selv. Jeg bekymrer mig ikke over det, jeg er ligeglad.

Sådan ser sønnike ud, og han har åbenbart potentiale.



Udlændinge med flest kampe for Brøndby 194 - Auri Skarbalius

172 - Mattias Jonson

172 - Johan Larsson

165 - Teemu Pukki

155 - Dan Eggen

150 - Kamil Wilczek

144 - Lebogang Phiri

143 - Johan Elmander

120 - Hany Mukhtar

116 - Martin Ericsson

Melker Jonsson bor stadig hjemme, og hans far er i bestyrelsen i klubben.

- Vi er gode til ikke at tale om det derhjemme. Han er god til at være min far uden for banen, og hvis jeg vil tale om noget efter kampene, så gør vi det.

- Han hjælper mig, hvis jeg har en hård periode, for han er jo min far, men det er ikke sådan, at vi sidder og ser kampene igennem og siger, hvad der er godt og skidt, siger Jonsson.

I Brøndby havde Mattias Jonson sin egen personlige fanklub. Fotos: Lars Poulsen/Martin Lehmann

Mattias Jonson skiftede efter tiden i Brøndby til Norwich i Premier League, inden han vendte hjem og spillede seks sæsoner for Djurgården, hvor han i dag er i bestyrelsen.

På landsholdet spillede han 57 kampe mellem 1996 og 2006 og var med til både VM i 2002 og 2006 samt EM i 2004.

Melker Jonsson har foreløbig nåede to kampe på det svenske U19-landshold, og hvorfor der er et ekstra s i sønnikes efternavn melder historien intet om.

