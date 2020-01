Bruger 18.500 kroner på gaver til konen - hver måned

Den tidligere fodboldspiller John Arne Riise har deltaget i et norsk program, hvor han afslører sit eget forbrug.

Programmet 'I lomma på Silje' har sæsonpremiere i Norge i dag. Her tager den norske forbrugsøkonom Silje Sandmæl luppen frem og kigger dybt ned i norske kendissers kontoudskrifter for så at belære dem om, hvordan de bør styre deres økonomi.

Det skriver VG, som har interviewet Silje Sandmæl i forbindelse med sæsonpremieren på programmet, hvor første deltager er den tidligere fodboldspiller John Arne Riise.

- Mange vil blive chokeret over hans høje pengeforbrug. Men man skal huske på, at John Arne er vokset op i fodboldmiljøet, hvor den slags summer nærmest bliver regnet som mælk og brød, siger forbrugsøkonomen til det norske medie.

Den tidligere fodboldspiller John Arne Riise deltager i det norske program 'I lomma på Silja'. Foto: Audun Braastad/NTB/Ritzau Scanpix

I aftenens program, som bliver vist på norske TV3 og Viaplay, kommer det blandt andet frem, at 39-årige John Arne Riise, der blandt andet har spillet for Liverpool og Roma foruden det norske landshold, ikke sætter penge til side til opsparing. Derfor ville hans bank i første omgang ikke låne ham penge, da han og konen, 30-årige Louise Angelica Riise, skulle låne penge til et nyt hus i Tønsberg.

Silje Sandmæl regner i løbet af programmet ud, at John Arne Riise det seneste år i gennemsnit har brugt 25.000 norske kroner - svarende til 18.500 danske - på gaver til sin kone. Da parret eksempelvis i august 2019 fik et barn, købte han en 'fødetaske' til hende til en værdi af over 11.000 danske kroner.

Ekspertens gennemsyn viser desuden, at John Arne Riise på et år har spist på restaurant intet mindre end 360 gange - ofte sammen med konen. Og det er endda uden at medregne restaurantbesøg i forbindelse med forretningrejser. Den samlede pris for de mange restaurantbesøg løber ifølge Silje Sandmæl op på 160.000 norske kroner. Det svarer til 118.912 danske kroner.

I løbet af det samme år har parret tilsammen brugt 371.000 danske kroner på tøj og sko - altså omkring 30.000 kroner om måneden.

Når tallene bliver lagt sammen, kan John Arne Riise godt se, at det ser ud af ret meget. Foto: Audun Braastad/NTB/Ritzau Scanpix

Oven i det skal lægges andre luksusindkøb, møbler, privatrejser - og altså penge, som John Arne Riise har brugt på gaver som fødetasker til sin kone.

- Jeg er klar over, hvad jeg bruger. Problemet er småbeløbene, der nemt bliver store. Det har jeg ikke fuld kontrol over. Jeg burde hellere lade være med at købe og spare i stedet, siger den tidligere fodboldspiller til VG.

- Men for at være ærlig, bruger jeg flest penge på andre end mig selv. Det har jeg egentlig ikke lyst til at ændre på, fortsætter John Arne Riise, som dog godt kan se en smule alvor i det, når Silje Sandmæl svinger lommeregneren for næsen af ham.

- Når summerne bliver lagt sammen, ser det jo ud af rigtig meget. Jeg troede, totalsummerne ville blive lavere, men jeg må sige, at det var godt at få det ned på papir, siger John Arne Riise.

I programmet kommer det frem, at den tidligere fodboldspiller i øjeblikket kun opfylder ét af bankens tre krav for at få et lån: En tilstrækkeligt høj indtægt. Til gengæld får han både hug for sin lave egenkapital og for ikke at betale sine regninger til tiden.

Og netop på grund af hans høje indtægt er hans økonomiske situation heller ikke helt så slem, som den kunne lyde, siger eksperten til VG:

- Det, som er skidt, er når teenagepiger går med tasker til 11.000 kroner - uden at have tjent pengene selv. Nej, jeg ville aldrig have købt de ting, som John Arne køber. Men han har fint råd til det.

John Arne Riise har tidligere ryddet forsider verden over. Blandt andet, da han angreb sin holdkammerat med en golfkølle.