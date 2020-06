Choktransfer: Fra 2. division til Arsenal

Nåleøjet til storklubberne er så småt, at det er svært at se det overhovedet. Men det er ikke umuligt - selv når man spiller i den norske 2. division.

19-årige George Lewis tager det enorme spring netop nu, fortæller hans agent Cheikh Diaw til det norske nyhedbureau NTB.

– Han er klar for Arsenal, ja. Klubben har ikke gjort det officielt endnu, men han har skrevet under med klubben. De glæder sig rigtig meget til at få George over, for de ser ham som en spændende spiller, lyder det fra agenten.

- George er helt klar. Han glæder sig utroligt meget og er ekstremt glad.

19-årige Lewis er født i Rwanda, men har spillet ungdomsfodbold hos Tromsø IL, før han skiftede til Tromsdalen UIL og senere Fram Larvik, der altså huserer i den tredjebedste række i landet. Kantspilleren nåede blot to kampe, før engelske klubber rykkede i ham.

Han var både på prøve i Ipswich og Arsenal, men valget faldt altså på The Gunners, der ifølge agenten ville skrive under med Lewis efter blot tre træninger.

I klubberne, der har haft glæde af spilleren, er man begejstret over, at en af deres spillere kunne tage det hop.

- Det er et tegn på, at vi gør noget rigtigt, siger Thomas Heide, der er sportslig leder i TUIL.

- Vi satser hårdt på at give unge spilleren en chance. Selvom han ikke var længe i klubben, så har han nok taget noget med, siger sportslig leder i Fram Larvik, Jostein Jensen.

I første omgang er det meningen, at Lewis skal optræde for U23-holdet i London-klubben, men agenten regner med, at han også skal træne med førsteholdet, som han også havde gjort under prøveopholdet.

