Corona-skandale: Rasende over lækage

Skodderne er pivåbne på det norske fodboldlandshold.

Sådan ser det i hvert fald ud efter de seneste lækager, der er sivet ud fra det norske landshold og til den norske presse.

I sidste måned kunne norske medier beskrive, hvordan situationen mellem landstræneren, Lars Lagerbäck, og den nykårede Leipzig-spiller Alexander Sörloth var eksploderet efter den mislykkedes EM-kvalifikation.

Nu har endnu en norsk landsholds-skandale set dagens lys, skriver norske TV2 Sport, der har fået sagen bekræftet af det norske fodboldforbund (NFF).

De kan nemlig berette, at et 'mediehus' blev tippet om Omar Elabdellaouis positive COVID-19-test, syv timer før spilleren selv og NFF fik svar på testen. Helt konkret fik mediet besked om testens resultat torsdag aften, mens spilleren og NFF først fik svar fredag morgen.

Det vækker selvsagt ikke begejstring hos personen selv:

- Jeg vågnede fredag morgen på landsholdssamlingen til en besked om, at et medie vidste, at jeg var smittet med corona. Hjerken jeg eller forbundet var over resultatet på det tidspunkt, og det var en ubehagelig at vågne til sådan en besked siger Elabdellaoui til norske TV 2.

Medierne vidste det før Omar Elabdellaoui gjorde det. Foto: Rui Vieira/Ritzau Scanpix

Den 28-årige back, der nu er tilbage i Tyrkiet, lægger ikke skjul på, at sagen har været en stor belastning.

- Jeg er glad for, at NFF har anmeldt lækagen. At lække informationer om at jeg er coronasmittet til medierne, før jeg selv ved noget som helst, gør mig rasende, siger han.

Det er umiddelbart uklart, hvordan lækagen har fundet sted, men det er noget, som NFF vil til bunds i.

De har brugt et laboratorium til at tage testene, et andet til at analysere testene - sammen med de lokale og nationale sundhedsmydigheder er det dem, der har haft adgang til prøveresultaterne fra landsholdsspillerne.

Alle afviser de at stå bag lækagen, ligesom TV2 afviser selv at være 'mediehuset', der havde modtaget besked før spilleren selv.

