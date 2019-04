Dagens helt: Dansker laver en 'Ronaldo'

Den tidligere Viborg-, Lyngby- og Brøndbyspiller David Boysen spillede torsdag aften en afgørende rolle, da Helsingborg spillede 1-1 medSundsvall i den bedste svenske række.



Det var dog en kamp, hvor det egentlig lignede, at det skulle være Sundsvall, som kom bedst fra kampen, men med to minutter tilbage af kampen dukkede den 27-årige dansker op og scorede efter to forsøg efter hinanden til 1-1.



Boysen kom ind i kampen efter 66 minutters spil, og gjorde dermed særdeles god reklame for sig selv overfor træner Per-Ola Ljung.

David Boysen jubler. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Boysen som målhelt. (Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix



Forinden var Sundsvall kommet foran efter 73 minutters spil, da Hallenius gjorde det til 1-0 for udeholdet, men den tidligere Superliga-spiller sørgede altså i de sidste minutter for, at klubben fra den anden side af Øresund fik et point med fra kampen.



David Boysen skiftede forud for denne sæson til Helsingborg fra Elfsborg, og den danske offensivspiller har tidligere i karrieren også været forbi klubber som Beitar Jerusalem i Israel og Roda i Holland.



Resultatet betyder, at Helsingborg nu er på niendepladsen ud af 16 hold i den svenske liga efter fem kampe, som har fået en svingende start på sæsonen, der begyndte her i foråret.

