Dansk drømmemål i Rosenborg-triumf

’Drømmemål’ og ’fantastiske scoringer’ brøler lokale Adresseavisen, og VG kalder det et ægte Mike Jensen-show. Rosenborg med Nicklas Bendtner og kaptajn Jensen som absolut førerskikkelse baskede i et ægte lokalderby opkomlingene fra Ranheim 3-1 på udebane, og begge danskere var involveret i den første træffer.

Rosenborg bragte sig i front på en rap omstilling, hvor Mike Jensen spillede Nicklas Bendtner i venstreside, Tårnby-drengen fandt Alexander Søderlund, der lagde læderet tilbage til den danske kaptajn, der satte en bred inderside på og bragte Rosenborg i front i det 12. minut.

Kontraspil af høj klasse, og det værdsætter de muligvis knap så neutrale iagttagere i Rosenborg med stor fornøjelse, fordi det netop giver mindelser om storhedstiden i 90’erne. Vikartræneren Rini Coolen spiller såmænd stadig 4-3-3 – men nu i en Morten Olsensk variant mere 4-2-3-1-agtig med Mike Jensen i den offensive rolle og Nicklas Bendtner på venstre kant.

Det bekommer Rosenborg godt – og Mike Jensen fantastisk. Med 3-1 sejren gik Rosenborg i øvrigt i front, men Brann Bergen har dog spillet en kamp færre.

Mike Jensen og Nicklas Bendtner jubler efter sejren over Valur midt i juli. Foto: Ritzau Scanpix

Rosenborg bragte sig på 2-0 på et tordendrøn af et langskud, inden værterne reducerede. Det resulterede dog blot i et hav af gigantiske chancer til Rosenborg – og nok engang med Mike Jensen i hovedrollen.

’Mike Jensen var fyr og flamme i sin nye offensive rolle og kom til et hav af chancer, men brændte samtlige. Først fik han skudt fra ca. ni meter, men Ranheim-keeperen parerede. Kort efter løb han igennem, men blev igen bremset af målmanden, og helt vanvittigt blev det, da han ramte overliggeren fra en spids vinkel,’ skriver Adresseavisen.

