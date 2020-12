Dansk duo bedre end Lewandowski: Topper Europa

Hvert år kåres Europas topscorer på tværs af de europæiske ligaer med den prestigefyldte Golden Shoe.

På listen over tidligere vindere finder man store navne som den forsvarende vinder Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo og ikke mindst Lionel Messi.

Prisen er ikke tidligere blevet givet til en dansk spiller, men lige nu topper Kasper Junker listen.

Det gør han foran spillere som Robert Lewandowski, Evertons Dominic Calvert-Lewin og Dortmunds Erling Haaland.

Med 25 sæsontræffere deler han førstepladsen med Kristiansund BK's Amahl Pellegrino. Der mangler en runde af den norske liga, og scorer Kasper Junker flere mål end konkurrenten, sparker han sig alene i front af den norske topscorerliste og dermed også den europæiske.

Den europæiske topscorertitel bliver dog ikke kun afgjort på antallet af scoringer fra de enkelte spiller. Scoringerne bliver nemlig ganget med 1,1,5 eller 2 afhængig af ligaens niveau.

Da den norske Eliteserien ikke regnes som en af de ypperste i Europa, så bliver antallet af scoringer ganget med halvanden, mens for eksempel Robert Lewandowskis samlede antal scoringer ganges med to, fordi han scorer sine mål i Bundesligaen.

Kasper Junker er noteret for 37,5 point (25*1,5), mens Robert Lewandowski med sine 13 scoringer er noteret for 26 point (13*2). I og med at sæsonen i Norge går på held efter weekenden, skal den tidligere AGF'er håbe på, at ingen af de andre angribere i Europa når op over hans samlede pointtal det næste halve års tid.

Philip Zinckernagel indtager en tredjeplads med 19 scoringer og skal score seks mål mere end Kasper Junker, hvis han skal overhale ham på listen.

Også Malmös danske midtbanespiller Anders Christiansen er at finde på listen - dog helt nede på en 21. plads med 12 mål.

Brandvarm i FCK: Nægter at kommentere

Husker du ham? Sender uventet Brøndby-opbakning

Sort jul i OB - fyreseddel under juletræet