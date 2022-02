Dansk fodboldboss undersøges efter udtalelser

Det norske fodboldforbund skal gennemgå nogle transferudtalelser fra SK Branns danske sportschef Jimmi Nagel Jacobsen. Det bekræfter forbundet over for TV2.no.

Årsagen til undersøgelsen er nogle kommentarer i forbindelse med Japhet Sery Larsens skifte fra SK Brann til Bodø/Glimt.

Det skifte blev offentliggjort onsdag, men allerede tirsdag bekendtgjorde Jimmi Nagel Jacobsen, at en handel var under opsejling.

- Nu havde Japhet lyst til dette, og så måtte vi holde vores aftale, sagde Brann-chefen til Bergens Tidende om en såkaldt 'gentlemen’s agreement” mellem klubben og Japhet Sery Larsen.

Og det er altså de udtalelser, der bliver nu gransket af det norske fodboldforbund.

- NFF vil kigge nærmere på udtalelserne fra Brann og derefter vurdere, om vi skal bede Brann om en redegørelse i forbindelse med sagen, meddeler forbundet til TV2.no.

I de norske transferregler fremgår det således, at det ikke er tilladt at lave mundtlige aftaler, der begrænser en klubs 'frie forhandlingsret ved en fremtidig overgang til en ny klub'.

Hvis det norske fodboldforbund finder, at SK Brann og Jimmi Nagel Jacobsen har lovet Japhet Sery Larsen et skifte, kan det altså potentielt ende i en straf.

Over for TV2.no fortæller Jimmi Nagel Jacobsen selv, at han ikke vil klassificere det som 'en mundtlig aftale', men derimod 'en fælles forståelse om at han skulle få lov til at skifte ved et godt tilbud'.

Det menes, at Bodø/Glimt betaler godt 3,75 millioner kroner for den 21-årige dansker.