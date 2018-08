Dansk fodboldnomade skifter klub for femte gang

Fodboldspilleren David Boysen har endnu en gang fundet en ny klub.

Det næste halvandet år er han på kontrakt i Allsvenskan-klubben Elfsborg, der har hjemme i byen Borås øst for Göteborg.

Er samarbejdet givtigt, er der indbygget en option på en kontraktforlængelse af yderligere halvandet år.

Det skriver den svenske klub på sin hjemmeside.

- Jeg vil gerne takke klubben for dens tillid til mig, jeg er meget glad for at være her. Jeg er også glad for, at jeg havde tålmodighed med at finde en ny klub i transfervinduet, siger David Boysen.

Overgangen til Elfsborg bliver hans femte klubskifte siden januar 2016, hvor han blev præsenteret som ny spiller i Brøndby.

Her nåede Boysen kun at være i et halvt år, inden turen gik videre til hollandske Roda. Her blev det også kun til en halv sæson, før han skiftede til Lyngby for tredje gang i sin karriere.

Ved indgangen til 2018 blev kantspilleren sendt videre til den israelske klub Beitar Jerusalem, men her blev han fritstillet, og han har derfor kunnet skifte til Elfsborg, uden at den svenske klub har skullet betale en transfersum.

Foruden de nævnte klubber har 27-årige David Boysen også repræsenteret AB og Viborg på seniorplan.

I Elfsborg kommer han til at spille på hold med danskerne Kevin Stuhr Ellegaard og Frederik Holst. Sidstnævnte var også Boysens holdkammerat i Brøndby.

