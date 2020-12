Dansk helt: - Det er sindssygt

I Superligaen var der langt imellem målene, men i den norske Elitserie har den danske angriber Kasper Junker fået gang i målene.

Tirsdag scorede han mål nummer 23, 24 og 25, da Haugesund blev slået 4-0, og hans norske mesterhold rundede samtidig 100 scoringer i sæsonen.

- Det var rigtig sjovt. Det er sindssygt at score 100 mål på en sæson, vi må bare være stolte, siger Junker til VG.

Junker slår til igen-igen-igen. Foto: Jan Kåre Ness/Ritzau Scanpix

Nu deler han topscorerlistens førsteplads med Kristiansunds Amahl Pellegrino, der har to kampe tilbage i sæsonen, mens Junker kun har en enkelt.

Et af målene onsdag kom på straffe, den tjans har ellers været noget for landsmanden Philip Zinckernagel tidligere på sæsonen, ligesom også den til Milan solgte Jens Petter Hauge har sparket.

- Nu valgte træneren at sige, at jeg tager dem. For mig er det ikke så vigtigt. Selvfølgelig er det vigtigt nu med tanke på topscorertitlen, men generelt er det ikke vigtigt, siger Junker.

Og danskeren er faktisk aktuelt topscorer, fordi han har brugt færre kampe på at score sine 25 mål end rivalen.

- Jeg tror nok, at han gerne vil have den topscorertitel. Kasper spiller en god kamp, og holdet leverer godt. Det er stærkt at score 100 mål. Det er en vanvittig præstation, siger træner Kjetil Knutsen.

Sidste gang Haugesund mødte Bodø/Glimt lukkede de seks mål ind, og forsvarsspiller Fredrik Pallesen Knudsen har det svært.

- Det gør utrolig ondt at blive hundset med på den måde...Jeg har aldrig mødt et så godt hold, der er så gode til at time bevægelserne. Alt er så sammenkørt i det offensivt. Det er så vanskeligt at læse det og lukke ned, siger han til Eurosport.

Ender Junker som topscorer, bliver han tredje dansker i historien. I 2016 snuppede Christian Gytkjær prisen, mens Nicklas Bendtner blev topscorer i 2017. Begge lavede dog kun 19 mål, hvor Kasper Junker i 24 kampe foreløbig har scoret 25 gange.

