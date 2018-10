Dansk landsholdsspiller i clinch med United-legende: - En meget alvorlig trussel

I søndags var der topkamp på programmet i Norge, hvor topholdet Rosenborg gæstede Molde. Christoffer Remmer og Molde vandt en fortjent 1-0-sejr, og undervejs i kampen fik gæsternes Mike Jensen bragt sig i fokus.

I første halvleg lavede danskeren en hård tackling på Moldes Ruben Gabrielsen, og det gik ubemærket hen hos dommeren, men ikke hos Ole Gunnar Solskjær, der står i spidsen for Molde.

- Det er godt, jeg ikke er fodboldspiller, for jeg er lidt mere hævntørstig lige bagefter, så det havde nok kostet en tackling eller to, ja. Han er heldig, at han fuldfører kampen efter den tackling på Ruben, lød det fra Ole Gunnar Solskjær efter kampen.

Udtalelserne fra den tidligere Manchester United-profil er faldet Mike Jensen for brystet.

- Det, som optager mig mest, er, hvad han siger til medierne. Hvis der er noget, han gerne vil sige til mig, kan han sige det direkte til mig og ikke til medierne. Det er i hvert fald sådan, vi gør der, hvor jeg kommer fra, siger Mike Jensen til Adressa og fortsætter med et glimt i øjet:

- Det er jo en meget alvorlig trussel, Solskjær kommer med.

Danskeren fortæller, at han efter kampen sagde undskyld til Ruben Gabrielsen.

- Solskjær kunne som sagt have ringet til mig. Så ville han forstå, at jeg er en ganske hyggelig fyr, som ikke er ude på at skade nogen eller gå langt over stregen, lyder det fra Rosenborgs danske anfører.

Rosenborg topper Eliteserien med fire point ned til Brann.

Nu er taxachauffør afhørt i Bendtner-sagen: Her er den første reaktion

Unge stjerner tilbage i varmen: Her er Hareides nye landshold

32 sider med anklager: Christiano anmeldt for voldtægt