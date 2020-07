Dansk mål ikke nok

Topholdet Bodø/Glimt missede torsdag aften chancen for at blive eneindehaver af rekorden for den bedste sæsonstart i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien.

Efter ti sejre på stribe måtte Bodø/Glimt nøjes med 2-2 ude mod Stabæk, der var bagud 0-2, blandt andet efter en scoring af Kasper Junker.

For nylig tangerede Bodø/Glimt den rekord, som Fredrikstad satte tilbage i 1951 ved at vinde de første ti kampe.

Ulrik Saltnes bragte Bodø/Glimt foran efter 12 minutter mod Stabæk, og fem minutters tid senere var det så Kasper Junkers tur.

Den tidligere AGF- og AC Horsens-angriber scorede til 2-0 på en returbold og bragte sig med sin tiende ligascoring alene i spidsen for topscorerlisten i Eliteserien.

Sidste år spillede Kasper Junker hos netop Stabæk på et lejeophold.

Stabæk fik dog hurtigt reduceret til 1-2 ved Mats Solheim, og det var også stillingen ved pausen.

Et kvarter inde i anden halvleg udlignede Kornelius Hansen til 2-2, og der blev ikke scoret yderligere i kampen.

Philip Zinckernagel spillede hele kampen for Bodø/Glimt, der skiftede Kasper Junker ud kort før tid.

Sammy Skytte blev skiftet ind for gæsterne med 20 minutter tilbage.

Trods pointtabet topper Bodø/Glimt Eliteserien med 31 point for 11 kampe.

Molde er nummer to med 28 point, mens Stabæk ligger nummer fem med 17 point.

