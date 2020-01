Dansk målmand præsenteret i ny klub

Sport Expressen erfarede tidligere på tirsdagen, at Jakob Haugaard først onsdag ville blive præsenteret i AIK, men Allsvenskan-klubben har været tidligt ude og kan allerede her til aften offentliggøre, at Haugaard er ny mand i klubben.

Jakob Haugaard skriver under på en kontrakt, der løber indtil udgangen af 2022.

- Udover de grundlæggende egenskaber, der er krævet af en målmand, er Jakob også stærk med fødderne, og vi mener, at dette kan give AIK en ny dimension til vores spil. Vi ser frem til at få Jakob ind i vores målmandsgruppe, fortæller sportschef Björn Wesström til klubbens hjemmeside.

Haugaard har ikke for alvor fået regelmæssig spilletid siden 2014/15-sæsonen, hvor han spillede i FC Midtjylland, så han glæder sig til at komme i gang i sin nye klub.

- Det føles rigtig godt at være her, og jeg ser frem til min tid i AIK. Det bliver sjovt at møde mine holdkammerater, alle i klubben og tilhængerne, lyder det.

27-årige Haugaard forlod Stoke City ved kontraktudløb i sommer efter fire sæsoner i klubben. Han var undervejs udlejet til Wigan.

