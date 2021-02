Dansk modangreb: Prøver de at skade ham?

Den seneste tid har svensk presse skrevet meget om Anders 'AC' Christiansen, efter han slog ud efter en modstander i en testkamp. Nu retter hans træner skytset den anden vej.

Jon Dahl Tomasson mener, at modstandere ikke bare forsøger at provokere 'AC' og fremkalde en reaktion. For selv om den danske midtbaneprofil skal styre sit temperament, siger Tomasson, er det også værd at se på, hvad han udsættes for.

- Man kan sige, at 'AC' er min Messi, hvis jeg må være så fræk at udtrykke mig sådan. Han bliver sparket ned hele tiden og fik sit første røde kort i Barcelona for nogle uger siden, indleder Jon Dahl Tomasson og vender så tilbage til 'AC'.

- Jeg ved ikke, hvad I siger, men det, jeg har oplevet det seneste år, er, at han nogle gange bliver sparket for voldsomt ned. Jeg ved, at frispark er en del af fodboldtaktik, men nogle gange stiller jeg mig selv spørgsmålet: Er det taktik, eller forsøger folk også at skade ham?

- Det er et problem, jeg har observeret. Der er forskel på at forsøge at provokere og på bevidst at skade ham. Så spørgsmålet er, hvad man ønsker i Sverige, siger Malmö-træneren ifølge Fotbollskanalen.

Anders Christiansen har selv medgivet, at han gik over stregen i træningskampen mod Kalmar FF forleden i den episode, der startede hele debatten.

