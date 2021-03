Dansk sammenbrud: Helt uvirkeligt!

Dansker-klubben Malmø FF var storfavoritter til at gå videre fra deres gruppe i pokalturneringen, men nu er de i stedet ude efter blot to kampe.

Jon Dahl Tomasson måtte se holdet fejle med et 1-0-nederlag til Gais i en kamp, hvor Anders Christiansen fik to gule kort og dermed måtte forlade banen med et kvarter igen.

Holdet fra Skåne var pisket til sejr efter et nederlag mod Västerås fra næstbedste række, men også mod Gais fra samme række måtte de altså strække våben.

- Det er enormt frustrerende, at vi taber sådan en kamp. Der bliver nok ikke meget søvn i aften. Jeg vil ikke kritisere holdets arbejdsindsats og antallet af chancer, vi skaber. Men vi er for uskarpe foran mål, siger den tidligere skarpretter Tomasson.

– Hvis vi ser på kampbilledet, så er det helt uvirkeligt, at vi ikke scorer. Sidste år slog vi målrekord i ligaen, så der er ikke en god forklaring på, at vi er så uskarpe nu. Men vi siger tillykke til Gais med de tre point, lyder det sportsligt fra den danske træner.

Malmø havde spilovertaget og afslutningsstatistikken hed 15-4 i forhåndsfavoritternes favør. Læg dertil hele 13 blokerede skud.

Malmø har trods mange succesrige ligasæsoner ikke haft pokal-heldet med sig - de har ikke vundet turneringen siden 1989.

