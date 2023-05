Dansk stjerne har fået pacemaker

Under en træning i seneste uge fik danske Anders Christiansen det dårligt og måtte køres på hospitalet.

Nu skriver hans svenske klub Malmö FF, at han har fået indopereret en ICD og er ude resten af året.

'Onsdag i sidste uge blev Anders Christiansen ramt af pludselig svimmelhed og kvalme i forbindelse med træning. Han blev kørt på hospitalet til yderligere kontrol, hvilket førte til, at han fik indopereret en ICD, en type pacemaker.'

'For at sikre Anders helbred på både kort og lang sigt vil der blive foretaget yderligere undersøgelser.'

- Vi er enormt kede af det på Anders' vegne. Det vigtigste for hele Malmö FF er nu at give ham al den støtte, vi kan, og at han får tid til at samles og komme sig i fred, siger Daniel Andersson, der er sportsdirektør i Malmö FF.

Annonce:

Klubben skriver desuden, at hverken 'AC' eller Malmö FF på nuværende tidspunkt har flere kommentarer.

Anders Christiansen i forbindelse med en landsholdstræning. Foto: Lars Poulsen

Under træningen i onsdags lagde den 32-årige midtbanetekniker sig pludselig i græsset. Holdkammeraterne dannede en ring om ham, mens han lå med benene løftet, skriver Fotbollskanalen.

Efter godt 20 minutter rejste han sig og forlod træningsbanen, hvorefter han blev kørt til hospitalet for yderligere undersøgelser.

Den bedste svenske række, Allsvenskan, følger kalenderåret. Der er spillet ti kampe. Malmö ligger nummer to. De led første nederlag i weekenden, hvor Anders Christiansen ikke var med.

Han har samlet spillet 234 kampe for sydsvenskerne og scoret 61 gange, mens han har fået fem kampe på det danske landshold.