Dansk stjerne kan blive solgt

I løbet af efteråret var danske Anders Christiansen sat i forbindelse med et særdeles lukrativt skifte til Al-Nassr i Saudi-Arabien, men Malmö FF afviste i sidste ende at sælge. Svenskerne kan dog ikke ånde helt lettet op.

Snart åbner et nyt transfervindue nemlig, og ifølge Kvällsposten er der stadig interesse for Anders Christiansen.

Her kan Malmö FF potentielt være mere åbne over for et salg, da man i så fald ikke mister danskeren midt i en sæson, og over for mediet vil Malmös sportschef, Daniel Andersson, da heller ikke afvise et salg.

- Vi tager stilling til alle bud, der kommer. Vi ser, hvad der kommer, hvordan det er med hensyn til marked, og her er Malmö FF's bedste altid i front. Så har vi også en politik om, at hvis der er et godt nok bud, vil vi heller ikke stå i vejen.

- Derefter kan du altid diskutere, hvor godt det tilbud skal være, sportsligt og økonomisk. Så vi får se, om der kommer noget op her, siger Daniel Andersson til mediet.

Anders Christiansen, 30 år, er en af Malmös bedste spillere, og fra sin plads på midtbanen leverede han 13 mål og tre oplæg på 23 kampe i den netop overståede sæson. Han er også mandskabets anfører.

I efteråret bød Al-Nassr efter sigende 30 millioner danske kroner på danskeren, og de var klar til at tilbyde ham en årsløn på 17 millioner kroner over de næste tre år.

Dansk duo bedre end Lewandowski: Topper Europa

Dansk Malmö-kaptajn er bedst i Sverige

Eksperten overrasker: Sats på bundholdet