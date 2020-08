Dansk succes: Seks på stribe

Jon Dahl Tomassons svenske mandskab i Malmö FF er på en rigtig fin kurs i den bedste svenske række, og søndag eftermiddag blev det til endnu en sejr for de lyseblå sydsvenskere.

Det skete mod bundholdet fra Falkenberg, hvor Malmø-holdet dog havde deres bump på vejen. Særligt da de skulle spille i undertal allerede efter otte minutters spil, da Thelin blev præsenteret for et rødt kort.

Alligevel lykkedes det for dem at hive sejren hjem, da Jo Inge Berget blot to minutter efter udvisningen sendte bolden over stregen til 1-0, som også blev kampens resultat. Med for dem var Anders Christiansen og Søren Rieks desuden med i startopstillingen.

Rieks i aktion. Foto: 9200 Björn Larsson Rosvall/TT/Ritzau Scanpix

Der er grund til at grine for Jon Dahl Tomasson i øjeblikket. Foto: 11830 Anders Bjurö/TT/Ritzau Scanpix

Jon Dahl Tomasson og Co. har nu seks point ned til andenpladsen, som Norrköping sidder på. De har dog spillet én kamp færre.

Næste opgave for Malmö FF er mod midterholdet Örebro.

Den svenske liga spilles efter kalenderåret og afsluttes derfor i slutningen af 2020.

