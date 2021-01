Dansk succes-træner siger op

Den danske træner Jens Berthel Askou forlader de færøske mestre HB Torshavn. Ifølge klubben sker det, fordi han har et nyt job på plads

OPDATERET 15.56: Jens Berthel Askou forlader HB Thorshavn til fordel for AC Horsens. Læs om skiftet her.

Efter lidt mere end et år på Færøerne har danske Jens Berthel Askou valgt at stoppe som træner for HB Torshavn.

Det oplyser den færøske klub på sin hjemmeside.

Danskeren vandt sammen med klubben både mesterskabet og pokalturneringen i 2020, men nu fremgår det fra officiel side, at han har sagt op, fordi han har fået et nyt job. Hvilket fremgår ikke.

Men det er oplagt, at Jens Berthel Askou, der er en dygtig ung træner, har været i spil til de ledige jobs i dansk klubfodbolds bedste rækker.

Både AC Horsens og Viborg FF jagter ny cheftræner, og mens førstnævnte er blevet kædet sammen med Brøndby-assistent Martin Retov, har der ikke været meget fremme om Viborgs kommende cheftræner.

Foto: Jens Dresling

Sportschef Jesper Fredberg har dog udtrykt optimisme i forhold til at finde en afløser for Jacob Neestrup, og det kan måske være, at den afløser er Jens Berthel Askou.

Askou har en trænerfortid i Vendsyssel FF, som han i 2018 førte op i Superligaen.

Han fik dog sparket i Vendsyssel kort inden de afgørende kampe om at rykke ud af rækken. Hvilket nordjyderne gjorde i sommeren 2019.

