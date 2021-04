Dansk træner stopper i norsk klub efter racismeanklager

Den danske fodboldtræner Henrik Pedersen er fortid i norske Strømsgodset.

Eliteserieklubben meddeler fredag, at man har fyret danskeren.

Det sker, efter den 43-årige træner har været anklaget for racisme af syv unavngivne spillere.

- Det var ikke en afsked, jeg ønskede. Jeg er stærkt uenig og kritisk over for de anklager, der er fremført, og til selve processen, der er foregået. Det er trist og meningsløst at forlade Strømsgodset og ’drengene’ på den måde, siger Henrik Pedersen i en pressemeddelelse udsendt af klubben.

- Men fordi denne sag er kommet ud af kontrol og af hensyn til alle, der elsker Strømsgodset, havde jeg ikke andet valg end at bidrage til enighed om denne løsning, siger han og tilføjer, at hensynet til klubben og dens medlemmer, ansatte og fans er vigtigere end ham som enkeltperson.

Henrik Pedersen skal angiveligt være kommet med racistiske bemærkninger mod flere personer. Noget der skal være sket flere gange. Flere personer i klubben har oplevet upassende adfærd og dybt krænkende kommentarer fra ham.

Det kan Henrik Pedersen ikke genkende.

- Det strider mod alt, hvad jeg står for. Både som menneske og som leder. Jeg har, og har altid haft, nultolerance overfor enhver form for fordomme eller diskrimination af hudfarve, etnicitet, køn eller religiøs overbevisning. Jeg behandler alle med samme respekt. At jeg i enkelte situationer tidligere har brugt ord, der er blevet opfattet på en anden måde, end en måde jeg har ment, beklager jeg på det stærkeste, siger han.

Onsdag holdt spillertruppen møde med ledelsen, hvilket ikke gik, som man fra spillernes side havde håbet på.

- Vi har i dag holdt møder med den daglige leder og ledelsen. Vi er ikke tilfredse med de informationer, de har givet os i forhold til den proces, der har været, og vi er ikke tilfredse med de svar, vi har fået, sagde Jonathan Parr, der er spillerrepræsentant, til Nettavisen.no.

Efterfølgende har spillerne indbragt sagen for den norske spillerforening.

Henrik Pedersen nåede at være ansat i klubben i knap to år.

Her er de hårde beskyldninger mod dansker