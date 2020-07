Danske Kasper er gået mål-amok

Kasper Junker har spillet seks ligakampe for Bodø/Glimt i denne sæson. I de seks kampe er det blevet til otte mål og fem assists, og det gør angriberen til ét af de hotteste navne i norsk fodbold lige nu.

Sådan må det være, når man er topscorer i Eliteserien og tørner ud for klubben på førstepladsen.

Mål forbandt man ikke for alvor Kasper Junker med, da han tørnede ud for Randers FC, AGF og AC Horsens i Superligaen. I 108 optrædener i Danmarks bedste række blev det til 12 mål.

Det er han allerede tæt på at overgå efter blot en håndfuld kampe i Bodø/Glimt.

- Det går bedre end nogensinde, og det gælder ikke kun for mig, men for hele holdet. Vi præsterer bare i hver eneste kamp, og vi har en tydelig spillestil. Jeg vil sammenligne det lidt med FC Nordsjælland, hvor alle også kender deres rolle ned til mindste detalje, siger Kasper Junker til tipsbladet.dk.

Hvis den 26-årige angriber skal knibe sig selv i armen engang imellem, forstår man det godt.

- Lidt skal jeg måske, men jeg har også arbejdet hårdt, og så er jeg kommet til en klub, hvor de ved, hvad jeg kan, og hvor jeg bliver brugt helt rigtigt. Vi har måske bolden i 65 procent af tiden i alle kampe, vi dominerer, og vi skaber mange chancer hele tiden. Det er en fornøjelse at være angriber i så velsmurt en maskine, siger Junker og fortsætter:

- Jeg vidste godt, hvad det var for et hold, jeg kom til. Da jeg var i Stabæk i sidste sæson, blev vi kørt midt over af Bodø/Glimt.

Er en anden udgave nu

Selv om Kasper Junker lige nu er den varmeste angriber i norsk fodbold, skal han ikke have skyld for at have mistet jordforbindelsen. Angriberen vil helst tale om holdets succes.

Men han ved selvfølgelig godt, at han skiller sig ud. Han ved også godt, at succesen formentlig kun er midlertidig, som succes har det med at være.

- Det har da været en fed start, men det er jo utopi at tro, at det bliver ved, men jeg nyder det så meget, jeg kan, understreger Bodø/Glimt-angriberen.

Kasper Junker fastslår, at han er blevet en markant bedre angriber i Norge. Danskeren tog hul på opholdet i sommeren 2019, da han blev udlejet fra AC Horsens til Stabæk, og i januar blev han solgt til Bodø/Glimt.

- Jeg er blevet markant bedre med ryggen mod målet. Jeg synes også, jeg har fået et bedre touch på bolden, men det er især i spillet med ryggen mod målet, at jeg virkelig føler, at jeg har udviklet mig. Og så har jeg haft så mange gode oplevelser, at det har avlet en masse selvtillid. Jeg er en anden udgave end den spiller, jeg var, da jeg tog herop, fordi jeg virkelig føler, at jeg er kommet til det rette sted. Men jeg går ikke rundt og tror, jeg er kongen, siger Junker og tilføjer om den norske liga:

- Eliteserien er mere offensiv, og klubberne går ikke på kompromis med den tilgang. Det er en mere teknisk liga end Superligaen, som jeg synes er mere fysisk.

Med sine 26 år er Kasper Junker på mange måder det, de i England vil kalde en 'late bloomer', og det kan der være flere grunde til, mener han.

- Der er meget, der måske er kommet til mig i en lidt sen alder, men sådan er det nogle gange. Tag en spiller som Jamie Vardy som eksempel. Der var heller ikke mange, der troede, at han pludselig ville brage frem. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at det nok skulle komme til mig. Jeg kom også frem til chancerne, da jeg spillede i Superligaen. Forskellen er bare, at jeg nu scorer på dem, lyder det fra Kasper Junker.

Kasper Junker var rekordindkøb i AC Horsens, da han kom til klubben fra AGF i sommeren 2018, og han er ligeledes rekordindkøbet i Bodø/Glimt. Nordmændene betalte angiveligt et beløb mellem fire og fem millioner kroner.

Og de har i sandhed fået smæk for skillingen indtil videre.

