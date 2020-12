Danske spillere og træner hædres: Nomineret til store priser i Sverige

Gode bekendte af dansk fodbold har sat sig tungt på nomineringerne til 'Allsvenskans Stora Pris', som er den svenske ligas officielle awardshow. Her uddeles priser for sæsonens bedste spiller i hver kæde, Årets Spiller, Årets Træner og Årets Unge Spiller.

For tredje gang i karrieren er Anders 'AC' Christiansen nomineret til den store pris, Årets MVP (Most Valuable Player). Det er han sammen med Astrit Selmani, Varbergs BoIS, og Jesper Karlsson, IF Elfsborg. 'AC' er desuden nomineret til prisen som Årets Midtbanespiller.

I forsvaret gør tidligere Superliga-spillere rent bor. Her er Anel Ahmedhodzic, Rasmus Lauritsen og Johan Larsson nomineret til prisen som sæsonens bedste, mens Ahmedhodzic også er nomineret til prisen som Årets Unge Spiller.

Blandt trænerne er Jon Dahl Tomasson nomineret for at føre Malmö FF frem til mesterskabet. Det har klubben misset i de to seneste sæsoner, men under danskeren er den altså tilbage på tronen.

Prisceremonien afholdes på søndag, og de enkelte priser uddeles af en jury bestående af trænere og anførere fra Allsvenskans 16 mandskaber samt 32 udvalgte sportsjournalister rundt om i Sverige.

De to eneste kategorier, hvor danskere eller tidligere Superliga-spillere ikke er nomineret, er Årets Målmand og Årets Angriber. Alle nominerede og de stemmeberettigede journalister kan ses her.