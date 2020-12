Danske stjerner har lavet en aftale: Junker skal være topscorer

Sjældent har et mesterskab, der var så overraskende, samtidig været så sikkert. Bodø/Glimt fører den norske liga med 19 point, så holdets spillere har intet at frygte i sæsonens to sidste spillerunder. Guldet er deres.

Bodø/Glimts to danske stjernespillere har dog stadig en mission med sæsonen. Kasper Junker skal nemlig være topscorer, har han og landsmanden, holdkammeraten og samboen Philip Zinckernagel aftalt.

- Vi snakker om, at Junker skal prøve at slå Pellegrino på topscorerlisten. Vi har hele tiden aftalt, at han kan godt blive topscorer, hvis jeg fik flest assists, siger Zinckernagel med et smil til Eurosport.no.

Lige nu er Kristiansund BK's Amahl Pellegrino topscorer med 23 sæsonmål, mens Junker ånder ham i nakken med 22. Zinckernagel er faktisk nummer tre med 18, men er altså klar til at skubbe Junker frem på førstepladsen.

Philip Zinckernagel har da også sit på det tørre som ganske suveræn assistkonge i Eliteserien. Han har lagt op til intet mindre end 23 mål i 26 ligakampe i denne sæson. Dermed er han også den spiller i den norske liga, der har været direkte involveret i flest scoringer. Junker er nummer to, og Pellegrino nummer tre.

I de to sidste spillerunder møder Bodø/Glimt henholdsvis Haugesund og Viking FK, der ligger på henholdsvis ottende- og sjettepladsen.

