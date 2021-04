Dansker anklaget for racisme: - Vi er ikke tilfredse

Flere spillere i norske Strømsgodset har anklaget den danske træner Henrik Pedersen for racistiske udtalelser, men indtil videre har klubben holdt fast i danskeren, der også selv har afvist, at det skulle have noget på sig.

Men spillertruppen er utlfreds, og tidligere onsdag var der møde i mellem truppen og klubledelsen.

Det møde er spillertruppen ikke tilfreds med.

Udover at have anklaget Henrik Pedersen for racistiske udtalelser er sagen af spillerne blevet bragt videre til den norske spillerforening. Mødet tidligere mandag skulle bringe klarhed over situationen, men spillerne - som menes at ønske Henrik Pedersen fyret - er ikke tilfredse.

- Vi har i dag holdt møder med den daglige leder og ledelsen. Vi er ikke tilfredse med de informationer, de har givet os i forhold til den proces, der har været, og vi er ikke tilfredse med de svar, vi har fået, siger Jonathan Parr, der er spillerrepræsentant, til Nettavisen.no.

Han varsler allerede nu, at man fra spillernes side kommer med en udmelding senere omkring situationen - formentlig torsdag.

Henrik Pedersen har hyret advokater, da det ser ud til, at sagen får et efterspil på den ene eller den anden måde.

