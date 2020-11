Dansker den bedste igen-igen: - De kalder mig 'min kaptajn'

I Sverige ville de ønske, at Anders Christiansen var svensk.

Den 30-årige danske landsholdsspiller er anerkendt som en dygtig midtbanespiller herhjemme, men krydser man Øresundsbroen, bliver der skruet kraftigt op for superlativerne.

For hinsidan er man ikke i tvivl om, hvem der er Allsvenskans bedste spiller.

'Flere af hans afslutninger har været så æstetisk perfekte, at de har givet gåsehud', skriver den store svenske avis Aftonbladet i sin begrundelse for endnu en gang at have valgt den danske midtbanespiller som ligaens bedste.

Her er hele Aftonbladets dansker-ros 'Tre gange før (2016, 2017 og 2019) har vi udnævnt Anders Christiansen til årets bedste spiller. Vi ville ikke gentage det på ren autopilot, eller fordi han længe har haft en status som Allsvenskans største stjerne. Så vi overvejede alle alternativer. Sammenlignede omhyggeligt Anders Christiansens statistikker samt styrker og svagheder med de andre topspillere i ligaen. Ligaens klart bedste hold har ikke tabt en kamp med Christiansen på banen, kun da han blev skadet tidligt (Örebro på udebane) eller blev udskiftet, da sejren føltes i hus (Djurgården ude). Han har scoret ti mål, på trods af at han har glippet flere kampe og ofte spillet i en mere tilbagetrukken rolle. Flere af hans afslutninger har været så æstetisk perfekte, at de har givet gåsehud. Han har alt, hvad du kan kræve af en offensiv midtbanespiller: drev, kreativitet, energi, uforudsigelighed, kølighed, mod og fantasi. Christiansen har også den nødvendige teknik til at yde alle de knitrende egenskaber retfærdighed. Så til sidst spurgte vi os selv: hvad indikerer, at dansken IKKE er Allsvenskans bedste spiller? Så blev der bare stille. Under den larmende stilhed kapitulerede vi for det faktum, at der ikke er nogen troværdig udfordrer. Anders Christiansen er Allsvenskans bedste spiller også i 2020'. Vis mere Luk

Hvert årer kårer Aftonbladet de 50 bedste spillere, og for fjerde gang de seneste fem år har avisen Anders Christiansens navn øverst på trods af store anstrengelser for at pege på en anden…

'Til sidst spurgte vi os selv: hvad indikerer, at dansken IKKE er Allsvenskans bedste spiller? Så blev der bare stille', skriver avisen.

- Jamen, det er da nogle flotte ord, og det er fedt at få anerkendelse, og i år luner det ekstra meget, fordi vi også vandt mesterskabet.

- Det giver selvtillid at høre sådanne ting, og det er dejligt, at alt det hårde arbejde, som jeg lægger i det, også bliver værdsat af andre mennesker uden for klubben, siger Anders Christiansen til Ekstra Bladet.

Han vandt prisen i 2016, 2017, 2019 og altså nu igen i 2020.

I 2018 var han væk den første halvdel af sæsonen, men vendte om sommeren tilbage efter en skadesplaget halvår i belgiske Gent.

Dengang mente mange, at han havde mere at tabe end at vinde ved at tage 'hjem' til Malmö FF.

- Men jeg synes, at jeg for hver sæson er blevet bedre og bedre på trods af, at der tit har været modgang, siger Anders Christiansen, der siden i sommer har båret anførerbindet i den skånske mesterklub, hvor han har Jon Dahl Tomasson som træner.

Malmö FF har flere store svenske spillere i truppen, men det var danske 'AC', der blev udpeget, da der skulle findes en ny anfører efter klublegenden Markus Rosenberg.

- Det var ikke noget, jeg tænkte så meget over i starten. Som type har jeg ingen problemer med at være anfører, men det var ikke sådan, at jeg stod og bankede på døren ind til Jon for at få anførerbindet.

- Selvom det bare er Sverige, er der kulturforskelle, og der flere svenske spillere med stor status i Malmö FF, så jeg tænkte ikke, at det absolut skulle være mig, siger Anders Christiansen.

Men Jon Dahl Tomasson ønskede den rødhårede midtbanedynamo som kaptajn, og den tidligere FC Nordsjælland-mand trives i rollen:

- Jeg er lidt overrasket over, hvor stor betydning det anførerbind har for omverdenen. Jeg har i hvert fald mærket, hvor stor ting der er at være anfører her i Malmø.

- Når jeg går rundt i byen, er der mange, der siger 'hej, kaptajn' eller 'min kaptajn' til mig. Det gør mig stolt. Det er en stor bedrift at være anfører i en af de største klubber i Skandinavien.

Malmö FF har for længst sikret sig guldet, men en positiv coronatest ødelagde festen for Anders Christiansen og holdkammeraterne.

Det betød også et afbud til landskampene mod Sverige, Island og Belgien, men nu har Malmö FF-anføreren afleveret de nødvendige negative testsvar og er med, når de nykårede svenske mestre søndag møder Hammarby i Stockholm.

Jonas Knudsen (tv.) er også på Aftonbladets liste over de 50 bedste spillere i Allsvenskan i 2020. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Udover Anders Christiansen er tre danske på Aftonbladets top-50 over de bedste spillere i 2020

Malmö FF-spillerne Jonas Knudsen og Søren Rieks er henholdsvis nummer 30 og 16, mens den tidligere IFK Norrköping-forsvarer Rasmus Laurtisen er nummer 21.

Guardiola forlænger med Manchester City til 2023

FCM kan miste hjemmebane i Champions League

Dansk scoring går verden rundt