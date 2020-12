Dansker fortsætter vild målstime

Der har ikke været mange angribere i Norge, der har været mere målfarlige end Kasper Junker i 2020, og den tidligere Superliga-angriber fortsatte sin flotte sæson onsdag aften.

I Eliteserie-kampen mod Start kom han nemlig på tavlen igen for Bodø/Glimt med en straffesparksscoring og var dermed med til at sikre et enkelt point i kampen, der sluttede 1-1.

Med scoringen fortsatte Kasper Junker sin flotte sæson, og nu står danskeren noteret for hele 21 mål på 22 kampe i Eliteserien. Kun Amahl Pellegrino fra Kristiansund BK har gjort det bedre med 23 kasser, om end han har spillet 26 kampe.

Den 26-årige dansker fortsatte samtidig den vilde målform, han har vist i de seneste. Han har nemlig scoret i hver af sine seneste seks kampe, og i alt er det blevet til ni mål over de seks kampe.

Bodø/Glimt har allerede vundet det norske mesterskab, men den nordnorske klub skrev historie onsdag aften ved at sikre sig deres 72. point i denne sæson. Så mange point har intet hold før nået i den norske liga.

Foruden Kasper Junker spiller Philip Zinckernagel også i klubben, hvor han i år har leveret 16 mål og 22 oplæg på 24 kampe.

