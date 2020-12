Dansker i 'klub' med Messi og Ronaldo: - Vanvittige tal!

Kasper Junker har i 2020 scoret et mål hvert 74. minut i den norske liga. Den tidligere Horsens-angriber kan blive ligatopscorer tirsdag aften

Han er den ubetinget den farligste fodboldspiller nord for Polarcirklen!

Kasper Junker har haft en fuldstændig vanvittig sæson i Bodø/Glimt, som han med god assistance fra landsmanden Philip Zinckernagel bombede til et suverænt norsk mesterskab.

27 gange ramte den 26-årige vejlenser plet i 2020 og det i bare 25 kampe.

Hans målsnit i denne sæson er på niveau med nogle af klodens bedste angribere. Godt nok er de scoret i Norge, men alligevel.

Kasper Junker har i gennemsnit scoret et ligamål hvert 74. minut i 2020 og bliver dermed medlem af en eksklusiv klub.

Det viser tal fra SpilXperten via Wyscout.

I de seneste ti sæsoner er det kun sket 11 gange, at en spiller i en af Europas top-25-ligaer har haft et scoringssnit på et mål minimum hvert 75. minut.

Det er verdensstjerner som Messi, Ronaldo og Lewandowski, der har haft sæsoner med så vildt et scoringssnit - og nu har klubben fået et dansk medlem.



- Det er fuldstændigt uvirkeligt. Det er vanvittige tal, og selvfølgelig er jeg super stolt over den sæson, vi har haft i Bodø/Glimt, siger Kasper Junker til Ekstra Bladet.

For godt et år siden blev han solgt fra Horsens til den norske klub for en lille håndfuld millioner kroner.

I Superligaen blev han i Randers, AGF og Horsens kendt som en hurtig angriber, der ikke helt scorede det antal mål, hans trænere havde håbet på.

Horsens havde store forventninger til Junker, da de købte ham af AGF, men han indfriede dem aldrig. Foto: Jens Dresling

12 mål i 108 Superliga-kampe lød facit, da han rejste til Norge.

- Hvad der er sket? Det nemme vil være at sige, at jeg spiller på et godt hold, men jeg har virkelig også udviklet mig som fodboldspiller det seneste år og taget nogle store skridt.

- Jeg er ikke i nærheden af at være den samme spiller, som forlod Superligaen. I Danmark manglede jeg lige det sidste, men det er blevet puttet på nu, siger Kasper Junker.

Han var i Superligaen primært en dybdeløber, men har i Norge udviklet sig til en langt mere komplet angriber.

På den facon har skiftet fra et noget defensivt Horsens-hold til et offensivt Bodø/Glimt-mandskab været helt perfekt.

- Jeg havde brug for, at nogle havde troen på, at jeg kunne udvikle mig. De har taget sig tiden til at arbejde i detaljer med mit spil.

- Jeg er derfor blevet langt bedre til at placere mig og klart fået mere koldblodighed i feltet, siger Kasper Junker, hvis mange mål formentlig bliver billetten til en større liga.

Udover de mange mål i Norge scorede Kasper Junker også en enkelt i Europa League: Mod AC Milan på San Siro. Foto: Daniele Mascolo/Reuters/Ritzau Scanpix

Han har fortsat to år tilbage af sin kontrakt med de nykårede norske mestre, men han håber, at der i det kommende transfervindue dukker et tilbud op, som både han og Bodø/Glimt kan sige ja tak til.

- Da jeg lavede aftalen med klubben, sagde de, at de ikke ville stå i vejen, hvis jeg fik forløst mit potentiale. Så jeg tror, at de er villige til at lytte til tilbud, og jeg er selv klar til at tage næste skridt.

- Det har været en win-win-situation for begge parter, og vi må bare se, om det rigtige dukker op i januar. Jeg håber, at der kommer til at ske noget, men hvis ikke er det ikke jordens undergang, siger Kasper Junker.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kan vinde topscorerpris under sin juleferie

Kasper Junker har i 2020 været de norske målmænds skræk. Foto: Jan Kåre Ness/NTB/Ritzau Scanpix

Kasper Junker kan tirsdag aften blive ligatopscorer uden at spille.

Med sine 27 mål ligger danskeren alene på førstepladsen på topscorerlisten i Eliteserien og lagde lørdag aften alvorligt pres på sin nærmeste (og eneste) konkurrent, Amahl Pellegrino fra Kristiansund.

Pellegrino skal score to gange mod Haugesund tirsdag aften for at komme op på siden af Junker, og danskeren kan altså blive topscorer hjemme i sofaen.

- Men jeg regner ikke med at se den kamp. Nu har jeg juleferie her i Danmark og nyder det.

- Jeg er sikker på, at jeg nok skal få en masse beskeder, så jeg behøver ikke se den for at finde ud af, hvordan det går, siger Junker, der er kommet fra baghjul i topscorerræset.

Kasper Junker (t.v.) fejrede lørdag guldet med holdkammeraterne Hugo Vettelsen og Philip Zinckernagel (t.h.). Sidstnævnte blev assistkonge og årets spiller i norsk fodbold. Foto: Mats Torbergsen/NTB/Ritzau Scanpix

Skader holdt ham ude i flere kampe i sensommeren og det tidlige efterår, og han var før 22. runde syv mål efter Pellegrino.

Men Junker scorede i sæsonens ni sidste kampe - i alt 15 mål - og har dermed en god chance for at blive den tredje danske topscorer i norsk fodbold.

Både Christian Gytkjær og Nicklas Bendtner lavede 19 mål, da de i henholdsvis 2016 og 2017 snuppede titlen.

Kun to gange har en spiller i løbet af en sæson lavet flere mål end Kasper Junker.

Den tidligere FCK’er Harald Martin Brattbakk lavede 28 mål for Rosenborg i 1996, mens Odd Iversen scorede 30 gange i kun 18 kampe for samme klub tilbage i 1968.

De 27 mål giver Kasper Junker en øjeblikkelig førsteplads i kampen om 'Den gyldne støvle', men han vil snart bliver overhalet af Robert Lewandowski.

Polakken er blot fire scoringer fra at gå forbi danskeren, da en scoring i Bundesligaen udløser to point, mens et mål scoret i Norge 'kun' er halvandet point værd.

Junkers sæson er ovre, og han slutter på 40,5 point. Lewandowski har et halvt år mere, hvor han kan hente point til listen.