Dansker laver det forbudte skifte: Kaster de ting efter mig?

I dag blev en af ​​vinterens mest kontroversielle klubskifte i svensk fodbold en realitet, da Søren Rieks valgte at underskrive en kontrakt med Malmö FF.

Det sker efter at hans kontrakt med IFK Göteborg udløb, og Rieks fortæller, at IFK Göteborgs dårlige sæson var en af ​​faktorerne bag skiftet.

- Det har helt sikkert noget at sige. Det var et tungt år, ingen tvivl om det. I betragtning af, hvordan det ser ud i Göteborg, synes jeg, det var det rigtige tidspunkt at forlade klubben på, siger Rieks til det svenske medie, Fotbollskanalen.se.

- Du skal tænke på dig selv, og da muligheden for at komme til MFF og få en god chance for en Allsvenskan-titel og spille Champions League- eller Europa League-fodbold, var det meget attraktivt, uddyber han.

Søren Rieks fortæller, at IFK Göteborg ikke udviklede sig, som han håbede på, og at forskellen mellem de to klubber blev større og større.

- Det var især sidste år og måske også i 2016, at man kunne se, hvilken vej det gik for Göteborg, og hvilken retning det gik for Malmø. De gange, de spillede i Champions League, sad jeg foran TV'et og kiggede på i stedet for at være en del af det.

- MFF er altid med i toppen og vinder normalt Allsvenskan, som det ser ud nu.

Søren Rieks fortæller, at han havde rivaliseringen mellem de to klubber i tankerne før, han sagde ja til kontrakttilbuddet. Især efter en hændelse i 2016, hvor den nuværende AGF-spiller, Tobias Sana, lavede samme skifte. Sana fik skudt fyrværkeri efter sig og svarede tilbage ved at kaste et hjørneflag op mod tribunen.

- Forhåbentlig kommer jeg ikke til varme op i det hjørne, hvor de sidder, siger Rieks med et lille smil.

- Så kan de (tilhængerne) synge, hvad de vil, det betyder ikke noget for mig, men jeg håber ikke, at de vil smide noget efter mig. Det er fodbold, mange følelser er involveret, så jeg må tage det, som det kommer. Jeg har tænkt på, hvordan det kommer til at være, men det bliver sjovt at møde de gamle holdkammerater. Det er kampe, jeg ser frem til.

Rieks havde længe været i forhandlinger om en kontraktforlængelse med IFK Göteborg, men de kom aldrig frem til en løsning. Der var også interesse fra klubber blandt andet i Sydeuropa, men før jul kom Malmø ind i billedet.

- Jeg har været tre og et halvt år i Göteborg. Jeg kender situationen mellem dem og Malmö, men jeg skal også tænke på, hvad der er bedst for mig og min karriere.

- Da de første forhandlinger begyndte, var jeg med det samme overbevist om, at det skulle være Malmø. Sportsligt er det svært at finde noget, der er mere attraktivt.

Se også: Bekræfter kontroversielt skifte: Henter dansker fra konkurrent

Se også: Dansker til svensk mester: Danske klubber vil have svensker

Se også: Belgisk medie: Gent jagter Anders Christiansen