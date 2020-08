Dansker-mål for Rosenborg

Den tidligere FC København-spiller Carlo Holse er godt kørende i Norge for tiden.

Søndag scorede den 21-årige offensivspiller for anden kamp i træk, da han scorede to af holdets mål i storsejren over Sarpsborg 08 i Eliteserien.

Efter 1-1 ved pausen scorede Holse både til 2-1 og 3-1 på vej mod de tre point.

Målene lignede meget hinanden. Begge gange søgte Holse ind til kanten af det lille felt og skovlede bolden over stregen efter flade indlæg.

Sejren hiver Rosenborg op på femtepladsen i den bedste norske fodboldrække.

Der er hele 14 point op til danskerklubben Bodø/Glimt på førstepladsen efter de første 13 spillerunder.

For Holse har sæsonen betydet masser af spilletid efter januarskiftet fra FC København. Det er blevet til 4 mål i 13 kampe i ligaen.

Der faldt også en dansk scoring i opgøret mellem Strømsgodset og Sandefjord. Mikkel Maigaard udnyttede et straffespark for Strømsgodset, som måtte se sig slået 3-4 på hjemmebane. Maigaard brændte også et straffe.

Strømsgodset ligger på tiendepladsen i Eliteserien.

