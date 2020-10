Dansker sender sin klub tættere på første mesterskab

Nu kan det næsten ikke gå galt for Bodø/Glimt længere.

Søndag aften blev det til en ny sejr for den norske klub i den hjemlige liga, som betyder, at de nu er 16 point foran Molde på andenpladsen med otte kampe og 24 point tilbage at spille om.

Den seneste sejr til danskerklubben kom mod Mjondalen, hvor Kasper Junker var på pletten med begge scoringer i deres sejr på 2-0. Det første af dem kom efter et straffespark efter et kvarters spil af opgøret.

Danskerens anden kasse kom efter 68 minutters spil, hvor han kom først på bolden og driblede uden om målmanden, hvorefter den tidligere AGF- og AC Horsens-angriber nemt kunne lægge bolden i kassen.

Foruden ham er Philip Zinckernagel også en del af Bodø/Glimt-truppen, som tidligere i løbet af denne sæson også havde Sammy Skytte med sig. Han er dog skiftet tilbage til Stabæk igen.

Næste opgave for Bodø-mandskabet er mod Kristianssund, hvor de kan tage det næste skridt mod klubbens første Eliteserie-mesterskab.

