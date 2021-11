Dansker sur: Vil ikke acceptere det

Gennem næsten tre år var Søren Rieks en af de bedre spillere for IFK Göteborg, så da han skiftede til rivalerne nede i Malmø, blev han lagt for had af sine tidligere fans. Det had blussede op igen forleden, da Rieks scorede begge mål i 2-0-sejren over IFK og fejrede det første mål ved at tysse på IFK-tilhængerne.

Det modtog han et gult kort for, hvilket kommer bag på ham, men det er i endnu højere grad reaktionen efterfølgende, som han er forbløffet over. For siden kampen i søndags har hans konti på sociale medier lagt platform til den ene hadefulde besked efter den anden.

Det har Rieks dog ikke tænkt sig at forbigå i tavshed.

- Jeg synes ikke, at man skal acceptere det, siger han til Expressen.

- Jeg er med på, at de ikke bryder sig om, at jeg spiller i Malmö, men der burde være en grænse for, hvordan man kan udtrykke sig på diverse medier.

Selv om Søren Rieks har rundet de 34, er han fast mand for Malmö FF, der både spiller Champions League og kæmper med om det svenske mesterskab. Det er i øvrigt en tæt affære; med tre runder igen har Malmö FF ét point mere end Djurgårdens IF, fire mere end AIK og fem mere end IF Elfsborg.

Han forlængede for to uger siden sin kontrakt med MFF, så den løber til udgangen af 2023. Forleden afviste han at vende hjem til barndomsklubben, Esbjerg fB.