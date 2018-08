Danskerklub sparede ti mand – og tabte: Nu hyldes de

Stiftet i 2008 som en overbygning af mange mindre klubber i regionen for at få et slagkraftigt mandskab, der ville kunne begå sig i Norges bedste række.

Beliggende i Østvold-amtet, der ligger sydøst for Oslo - cirka halvanden times kørsel fra hovedstaden.

Fire danskere er på kontrakt i Sarpsborg 08: Patrick Mortensen, Matti Lund Nielsen, Mikkel Agger og Ronnie Schwartz.

Tidligere har Steffen Ernemann, Lasse Heinze, Claes Kronberg, Oliver Feldballe, Andreas Albech, Nicolai Poulsen og Morten Knudsen været forbi klubben.

Efter at have været et smut i landets næstbedste række i 2012, har klubben befundet sig i den bedste række siden. Tredjepladsen sidste sæson er det foreløbig bedste resultat.