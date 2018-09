Dantaxi afviser kærestens forklaring: Politiet har video af voldsepisode

Det er stadig uklart, hvad der gik forud for, at Nicklas Bendtner natten til søndag blev anmeldt for vold mod en taxichauffør i forbindelse med en bytur.

Ifølge taxaselskabet Dantaxi, der anmeldte Bendtner for vold mod en chauffør, som brækkede kæben under episoden, var fodboldstjernen den aggressive part.

Den opfattelse bliver bestemt ikke delt af Nicklas Bendtners kæreste, Philine Roepstorff, der sammen med Bendtner havde været på natklubben Lusso forud for det voldsomme optrin.

Hun har i et opslag på Instagram givet en anden version, hvor Nicklas Bendtner handlede i selvforsvar overfor taxachaufføren.

En version, der ikke vækker genkendelse hos Rasmus Krochin, der er kommunikationschef hos Dantaxi. Han forklarer til Ekstra Bladet, at der eksisterer en overvågningsvideo fra taxaen, som angiveligt viser et andet forløb end det, Philine Roepstorff beskriver.

- Vognmanden har overgivet alt materiale til politiet - heriblandt videomateriale fra taxaen. Det, jeg har fået oplyst, er, at det materiale ikke stemmer overens med det forløb, hun beskriver, forklarer Rasmus Krochin.

Philine Roepstorff skriver i sin version, at et skænderi med chaufføren udviklede sig så voldsomt, at Nicklas Bendtner var nødt til at slå chaufføren, der brækkede kæben.

- Klokken lidt over to ville Nicklas hjem og sove, mens jeg gerne ville blive lidt længere, så det diskuterede vi stadig, da vi satte os ind i en taxa ved Kongens Nytorv. Det skulle være en helt kort tur over til Nicklas, men alligevel kørte chaufføren os to gange i en anden retning, end vi bad om. Taxametret viste lidt over 50 kroner, da vi i utilfredshed står af ved Nationalbanken og nægter at køre videre med chaufføren', skriver hun blandt andet', skriver hun og fortsætter.

- Det får ham til at gå amok. Han laver en u-vending og speeder efter os og råber ting som luder og bitch og kælling. Til sidst kører han ind foran os og springer ud af bilen og kaster en flaske imod mig. Den rammer ikke, men det er tæt på. Derefter farer han frem mod os, og min mand slår ham en gang og rammer åbenbart meget uheldigt, skriver hun.

Mens Københavns Politi endnu ikke har forholdt sig offentligt til videoen eller sagens videre forløb, har sagen allerede fået konsekvenser for Nicklas Bendtner.

Således har hans sponsor idHair mandag opsagt kontrakten, selvom der endnu ikke er faldet dom i sagen.

Hos hans norske klub, Rosenborg, afventer man det videre forløb, mens landstræner Åge Hareide har slået fast, at en voldsdom er lig med en lukket dør til landsholdet.

