Der er stadig håb: Her kan dansk bomber lande

Transfervinduet er fortsat åbent i en række lande. Kasper Junker, der meget gerne vil videre fra norske Bodø/Glimt, har stadig muligheden for et skifte

Kasper Junker fik smadret sin drøm om Serie A, men ikke alt håb er slukket for den skuffede danske bomber.

Hans klub, norske Bodø/Glimt, afviste i de sidste dage af transfervinduet tilbud fra tyrkiske Kayserispor og de italienske Serie A-klubber Crotone og Genoa.

De norske mestre var i nogle tilfælde ikke tilfredse med det tilbudte beløb, i andre tilfælde utilfredse med betalingsbetingelserne.

Konklusionen blev, at Junker ikke blev solgt før transfervinduets lukning mandag ved midnat, men han har stadig en mulighed for at slippe væk.

For selv om langt de fleste ligaer nu er lukket land, er der steder, hvor transfervinduet fortsat er åbent.

Det er næppe drømmen, men flere østeuropæiske lande holder åbent, og det er stadig muligt for Junker at skifte til nogle ganske pæne ligaer.

Eksempelvis kan klubberne i Portugal, Rusland og Ukraine fortsat hente nye spillere.

Kina og et par af de pengestærke arabiske ligaer har også åbent lidt endnu, og klubber i den amerikanske MLS-liga kan handle helt frem til starten af maj.

Her er der stadig åbent Her er nogle af de steder, hvor transfervinduet er åbent lidt endnu. Datoen er udtryk for, hvornår vinduet lukker i det pågældende land. Portugal - 4. februar

Saudi Arabien - 7. februar

Schweiz - 15. februar

Rusland - 25. Februar

Kina - 26. februar

Ukraine - 2. marts

De Forenede Arabiske Emirater - 6. april

USA - 4. maj

Kasper Junker og Bodø/Glimt er på kollisionskurs, og både den 26-årige danske angriber og hans agent, Christian Bysted, har offentligt beskyldt klubben for løftebrud.

De norske mestre købte for lidt over et år siden angriberen for ca. 2,75 mio. kr. i AC Horsens.

Ifølge Junker-lejrens udlægning blev de lovet, at Bodø/Glimt var klar til at sælge ham videre, hvis han fik succes.

Det fik han - 27 mål i 25 ligakampe i 2020 - men den norske klub har krævet kassen for den danske ligatopscorer og afvist tilbud i størrelsesordenen 18 mio. kr.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Kasper Junker og hans agent, Christian Bysted.

