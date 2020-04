Derfor blev det hverken Åge eller Ståle

Norge brugte kvindelist for at få Lars Lagerbäck til at fortsætte som norsk landstræner

Derfor blev det hverken den vragede, men ellers ubesejrede Åge Hareide eller FCK's succesfulde Ståle Solbakken, som skal skaffe Erling Braut Håland, Martin Ødegaard og de andre norske fodboldstjerner til VM i Qatar 2022.

Selv om Lars Lagerbäck er blevet 71 år, og helbredet ikke er, hvad det har været, har Norges Fotballforbund med omvendt kvindelist formået at få hans ja.

Inden den populære svensker røg 'i fælden' havde fodboldlederne kontaktet Lars Lagerbäcks samleverske Hélène Fors for også at få hendes ja til en forlængelse.

I forvejen havde både landsholdsspillerne og landsholdsledelse meddelt, at de bakkede op om en forlængelse til og med VM i Qatar.

- Hovedårsagen til, at jeg har sagt ja til at fortsætte, er, at der var opbakning på hjemmefronten, har Lars Lagerbäck efterfølgende fortalt.

- Så blev der ikke kun snakket med mig.

- Der blev også snakket med min samleverske.

Det sidste var åbenbart en del af taktikken for at få overtalt Lars Lagerbäck til ikke bare efterårets EM play off-kamp mod Serbien, men også til et eventuelt VM i Qatar i 2022.

- Lars Lagerbäck er meget optaget af, at helheden for både sig selv og spillerne. Alt skal helst stemme, fortæller en af dem, som var med til at lande den nye aftale.

Både Åge Hareide og Ståle Solbakken var inde i billedet, hvis taktikken ikke var lykkedes.

Svenskeren, som efter først 10 år i spidsen for Sverige, snuppede fem år med Island, inden han i 2017 tiltrådte i Norge, så manden med 20 års landsholdserfaring kunne med god samvittighed have sagt stop.

Efter at have fået at vide, at han ikke skulle fortsætte med at stå i spidsen for Danmark, var Åge Hareide selv ud at sige, at han gerne ville tilbage som landstræner for Norge, som han tidligere fra 2003-08 stod i spidsen for.

FCK's Ståle Solbakken blev bragt i forslag af selveste Egil Drillo Olsen.

- Ståle har været længe nok i København. Nu må han hjem, lød meldingen fra nord fra Norges mest kendte og kedeligste træner.

Tidligere har Ståle Solbakken til Ekstra Bladet fortalt, at han ikke fandt landstrænerjobbet i Norge interessant.

- Jeg har sagt nej to gange. Og den ene gang sagde jeg ja, før jeg sagde nej. Jeg føler ikke, at det er mig, sagde Ståle Solbakken ved den lejlighed.

Ståle Solbakken har tidligere afsløret, at han på et tidspunkt sagde ja til at blive norsk landstræner, men ombestemte sig og sagde nej tak (Foto: Lars Poulsen)

Åge Hareide har tidligere stået i spidsen for Norge og var interesseret i at vende tilbage i jobbet, hvis Lars Lagerbäck ikke ville fortsætte (Foto: Lars Poulsen)

