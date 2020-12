Derfor fik eftertragtet dansker ikke sit millionskifte

Tilbage i oktober modtog den svenske klub Malmö FF et bud på Anders Christiansen fra den saudiske klub Al Nassr.

Skiftet kunne ifølge rygterne have givet den danske midtbanespiller et par ekstra nuller på lønsedlen, men Malmö FF valgte at afvise budet.

Til den svenske avis Expressen fortæller klubbens formand, Anders Pålsson, hvorfor:

- Jeg tror, at alle forstod, at det ikke var så god en timing at sælge 'AC', mens vi kæmpede om det svenske mesterskab.

- Tidspunktet skal være korrekt, og selvfølgelig skal pengene og andre betingelser også være rigtige, før at det kan munde ud i en handel.

- Derefter vil vi gerne have, at det skal være det rigtige for spilleren, og naturligvis vil vi også have, at det skal være godt for 'AC' fremover.

I og med Al Nassr kom med tilbuddet i november, så var det grundlæggende timingen, der ikke var på plads.

- Ideelt set vil vi gerne have, at handlerne sker i transfervinduerne, så vi har en chance for at hente erstatninger. Selvom vi har en nødplan, ønsker vi, at salg sker på de rigtige tidspunkter.

- Og vi mente, at det ikke ville være klogt, hvis vores anfører og Allsvenskans måske bedste spiller skulle forlade os midt i efteråret, og det tror jeg 'AC' også forstod, siger Anders Pålsson.

Som jeg forstod det, var Anders Christiansen i kontakt med jer i bestyrelsen og forklarede, at han ønskede at blive solgt. Hvordan oplevede du, at han tog det?

- 'AC' er en professionel spiller og menneske, en smart og intelligent fyr, jeg tror, ​han forstod beslutningen. Vi kan bare konstatere, at der var et tilbud, og på daværende tidspunkt var alle var enige om, at det ikke var den rigtige timing for os.

- Men vi får se, hvad der sker her i januar-vinduet. Jeg kan forestille mig, at det bliver relevant igen, vi får se, lyder den afsluttende bemærking om 'AC's fremtid.

