Det manglede Danmark ved VM: Se Bendtners fantastiske statistik

Nicklas Bendtner har aldrig brændt straffespark for Rosenborg. Onsdag scorede han to gange fra pletten og sendte den norske klub videre i Champions League

For mindre end tre uger siden blev Danmark ekspederet ud af VM mod de senere sølvvindere fra Kroatien efter en bemærkelsesværdigt dårlig straffesparkskonkurrence i ottendedelsfinalen.

Danmark brændte tre ud af fem straffespark, og det var for meget, selvom Kasper Schmeichel gjorde sit for at holde Danmark inde i kampen.

Uden at skulle kigge alt for meget i bakspejlet, så kunne Åge Hareide måske godt have brugt en vis angriber, der på daværende tidspunkt rendte rundt oppe i Norge.

Nicklas Bendtner har således en særdeles imponerende statistik fra straffesparkspletten. Senest eksemplificeret onsdag aften, hvor Bendtner reddede Rosenborg med to scoringer fra 11 meter.

Det var godt nok tæt på at kikse, da Bendtner scorede til 3-1 i overtiden, men ikke desto mindre har han aldrig brændt i Rosenborg-trøjen og det til trods for, at han nu har sparket straffe i alt 11 gange i det norske.

– Nu har jeg scoret på 15 (Ekstra Bladet får det til 12 inkl. landskampen mod Irland) straffespark fejlfrit, så der måtte snart komme en på kanten. Jeg er glad for, at den gik ind. Heldigvis fik jeg den højt nok, lød det fra en smilende Bendtner ifølge Adresseavisen.

De islandske spillere forsøgte ellers at forstyrre danskeren voldsomt, da han skulle sparke det afgørende spark i de døende minutter.

- Jeg forstår godt, at de prøvede at forstyrre mig på det straffe, for det ville vi også have gjort i den situation. For mig handler det om at bevare roen og gøre det, man skal, siger Bendtner.

Sidst Nicklas Bendtner brændte straffespark, var i Nottingham Forest 2. december 2016 i en kamp i Championship mod Newcastle. Siden da har han scoret 11 gange fra pletten for Rosenborg og en enkelt gang for det danske landshold i play off-kampen mod Irland i November.

Bendtner var en del af den danske landsholdstrup helt frem til VM, men blev siet fra som en af de sidste tre, fordi Åge Hareide ikke mente, at angriberen kunne nå at blive tilstrækkeligt klar efter en skade.

Bendtner bragte Rosenborg foran med 1-0 på det første straffespark. Foto: Ritzau Scanpix

