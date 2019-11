- Det mest uventede, siden min kone var gravid

Eric Djemba-Djemba tiltrækker sig fredag nogle markante overskrifter på Island.

Den tidligere Manchester United- og OB-spiller skal ifølge podcasten Dr. Football være et emne som cheftræner i den lille klub KFR, der til dagligt huserer i 4. Liga på vulkanøen.

38-årige Eric Djemba-Djemba er fortsat aktiv som spiller og tørner ud for FC Vallorbe-Ballaigues, der spiller i den femtebedste række i Schweiz. Klubbens spillere er amatører, og man kan dermed roligt fastslå, at Djemba-Djemba har trukket sig tilbage fra fodbold på topplan.

Nu sættes han altså i forbindelse med KFR.

- Det er det mest uventede, jeg har hørt, siden min kone senest fortalte mig, at hun var gravid. Det er ikke noget, jeg har hørt om, men det ville da være spændende, siger Thomas Birgir Magnusson, der er formand i klubben, til fotbolti.net.

Djemba-Djemba fra OB-tiden mod AGF. Foto: Jens Dresling

Eric Djemba-Djemba tørnede ud for Manchester United under Alex Ferguson, og han nåede at spille 39 kampe for den engelske storklub. I sommeren 2008 skiftede han til OB, hvor det blev til 126 kampe. Det er til dato den klub, Djemba-Djemba har spillet flest kampe for.

Midtbanespilleren har også optrådt 24 gange for Camerouns landshold.

Se også: Træt EM-helt svarer på druk-rygter: Det tager jeg afstand fra

Se også: Afslører: 16-årige Eriksen pissede på stjernen

Eksklusivt: United-stjerner afslører deres første Ronaldo-møde