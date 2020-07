- Det ser dumt ud

En fjer kan nemt blive til fem høns.

Det må den tidligere danske landstræner Åge Hareide og den norske topklub Rosenborg sande, efter at de i løbet af de seneste par dage er kommet med forskellige forklaringer på deres kontraktforhandlinger - eller mangel på samme.

I virkeligheden er der blot tale om en misforståelse, må man forstå.

- Det er dumt, at det ser ud, som om vi står på hver vores side, siger Hareide til norske VG.

- Der er ting, som står uklart. Det siger sig selv, at når vi aftaler at mødes, er man interesseret i at nå til enighed. Ellers havde vi ikke aftalt et møde. Det var intentionen (at de skulle mødes, red.), og det havde Rosenborg derfor regnet med.

Tirsdag kom det ellers frem via norske TV2, at Hareide havde takket nej til Rosenborg, og til det norske medie NRK udtalte han, at 'der først skulle ligge et tilbud foran ham, før han kunne tage stilling til tilbudet'.

Under alle omstændigheder slog nordmanden fast, at det ikke var aktuelt nu, fordi han har problemer med knæet.

Senere tirsdag aften skrev Rosenborg på sin hjemmeside, at de havde en mundtlig aftale med Åge Hareride, men at han sprang fra af ovennævnte årsag. Nu lyder det fra Hareide selv, at de 'kun' havde aftalt at mødes, og at det hele er en misforståelse.

Over for VG bekræfter Rosenborgs sportschef Mikael Dorsin Hareide version.

-Vi har haft en dialog, hvor vi ikke har haft nogen kontraktforhandlinger, så det skulle på plads. Og så måtte vi se med knæet. Vi blev enige om, at vi skulle holde et møde i dag, men så ringede han i går, og fortalte at det ikke ville fungere på nuværende tidspunkt. Det må vi bare acceptere, siger Dorsin.

Åge Hareride understreger, at der trods misforståelsen ikke er dårlig stemning mellem de to parter.

- Det blev nok lidt præget af, at det kom ud i medierne som om, at jeg havde takket nej til dem. Intentionen var der fra begge parter. Vi har en god relation og en fin dialog.

Den forhenværende danske landstræner vil heller ikke afvise, at der kan komme en aftale senere på sæsonen.

- Som sagt har vi haft en dialog og kommer helt sikkert til at have flere samtaler i fremtiden, siger Hareide, der bakkes op af Dorsin.

- Det har vel været aktuelt frem til nu, så det kan det selvfølgelig blive igen. Vi får se, hvad der sker, lyder det fra Rosenborgs sportsdirektør