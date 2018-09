Direktør langer ud efter Bendtner: - Opfør dig ordentligt

Ved du noget om sagen, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Ballade i nat: Bendtner sigtet for vold

Nicklas Bendtner er sigtet for vold mod en taxa-chauffør, og spørger man chaufførernes brancheforening, så er der ikke bare tale om en helt almindelige hændelse.

- Der laves ikke statistik på overfald, men det overfald, som vi har oplevet her, det er ikke noget, der sker hver weekend. Vi kan godt opleve ubehageligheder, men lige frem at få en brækket kæbe, det hører heldigvis til sjældenhederne, siger Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, til Ekstra Bladet.

Det var klokken 02.41 natten til søndag, at Københavns Politi modtog en anmeldelse om vold mod en chauffør midt i indre by.

Bendtner havde været i byen på den eksklusive natklub Lusso i selskab med kæresten Philine Roepstorff, da episoden fandt sted, og den vækker forargelse hos brancheorganisationen.

- Det er rigtig uheldigt. Vi ved ikke præcis, hvad der er sket, men som udgangspunkt må det være sket, mens Bendtner har været med taxaen. Chaufføren gør bare sit arbejde, og der er tale om et folk, der hver eneste dag passer sit arbejde, og det skal de gøre i god ro og orden uden af blive overfaldet af kunderne, siger Wollenberg.

Direktøren afviser, at man på nogen måde er glad for, at der kommer sådan en sag med Nicklas Bendtner, så der vil komme øget fokus på problemet.

- Nej, vi vil helst have, at kunderne opfører sig ordentligt. Det her gør selvfølgelig indtryk på vores chauffører, siger Wollenberg.

- Alle chauffører har oplevet at have en ubehagelig kunde i bilen og efterfølgende have tænkt, hvad det kunne være endt med.

- Når man oplever en kollega blive overfaldet og efterfølgende skulle opereres, så gør det indtryk på alle.

Dansk Taxi Råd kender ikke til detaljerne omkring Bendtner-episoden. De er blevet orienteret af Dantaxi og har selvfølgelig også læst med i medierne.

Nicklas Bendtner-ballade på banen. Foto: Ritzau Scanpix / Trond Reider Teigen

Bendtner er færdig på landsholdet, lyder det fra Ekstra Bladets sportschef. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

For fire år siden var Bendtner også involveret i en taxa-episode. Dengang råbte en beruset Bendtner ubehageligheder efter chaufføren, knappede bukserne op og piskede taxaen med sit bælte, så chaufføren til sidst måtte tilkalde politiet.

Spørgsmålet er, om Nicklas Bendtner stadig er velkommen i danske taxaer.

- Det må være op til chaufføren, om man tør køre med Bendtner. Jeg synes bare, at Nicklas Bendtner skulle tage at opføre sig ordenligt over for vores chauffører.

- Denne gang virker det til at være lidt mere alvorligt, så mon ikke det får retslige konsekvenser. Vi har en politimyndighed til at finde ud af, hvad der skal rejses af tiltale, lyder det fra Dansk Taxi Råds direktør.

