Dobbelt-klammeri til træning

Drømmedebut: 8-0!

Det gik hedt for sig ved onsdagens træning i Malmö FF. Det skriver lokalavisen Sydsvenskan.

En af hovedpersonerne var klubbens danske midtstopper Lasse Nielsen, der røg i totterne på holdkammeraten Adi Nalic. Sydsvenskan beskriver en situation, hvor Nalic trådte Lasse Nielsen i hælen, og det fik danskeren til at stoppe op og rette sin irritation mod den 22-årige holdkammerat. Nalic og Lasse Nielsen endte med at skændes og skubbe til hinanden ude ved hjørneflaget.

Lidt senere var den gal igen.

Oscar Lewicki spændte ben for den tidligere Hobro-lejesvend Anel Ahmedhodzic, og det gjorde midtstopperen så irriteret, at han satte i løb efter Lewicki og kvitterede med et hårdt skub i ryggen.

Malmö FFs danske cheftræner Jon Dahl Tomasson lod situationen med Adi Nalic og Lasse Nielsen passere, men han samlede truppen i en cirkel efter bataljen med Ahmedhodzic og Lewicki.

Tomasson måtte samle spillerne i en cirkel, da det var gået galt for anden gang. Foto: 10600 Andreas Hillergren/TT/Ritzau Scanpix

Han fastslår imidlertid, at han ikke er bekymret.

- Det var en helt almindelig fodbolddag. Det er normalt, at sådan noget sker. Jeg samler spillerne flere gange under træningen. Det var et hårdt træningspas, og spillerne var trætte. Så sker det, at man reagerer sådan, siger Jon Dahl Tomasson til Sydsvenskan.

Malmö FF blev i sidste uge slået ud af Europa League af Bundesliga-klubben Wolfsburg.

Jon Dahl ligeglad med tysk spion: - Kunne lige så godt være blevet hjemme